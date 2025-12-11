В Украине дешевеет молоко: какие причины и стоимость

В Украине идет снижение закупочных цен на молоко. Остатки готовой продукции на складах и наплыв в страну дешевых импортных молочных продуктов привели к удешевлению стоимости сырья для перерабатывающих предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Цены на молоко

Отмечается, что средняя закупочная цена молока экстра сорта на 9 декабря составила 16,00 грн/кг без НДС, что на 1,05 грн. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Высший сорт в среднем стоит 15,80 грн./кг без НДС, что на 1,10 грн. ниже по отношению к предыдущему месяцу.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,30 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,80 грн/кг без НДС, что на 1,15 грн. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Прогноз экспертов

Аналитики отмечают, что обычно после 25 декабря на молочном рынке наблюдается уют, поскольку в период новогодних праздников сокращаются объемы продаж молочных продуктов на внутреннем рынке. Кроме того, на Украине наблюдается падение рентабельности производства масла и сухого молока. Потому эксперты прогнозируют, что низкие цены на молоко-сырье могут оставаться в течение первого квартала 2026 года.

Также аналитики ожидают, что в Украине в 2026 году производство молока-сырья может сократиться до 6,8 млн т в результате дальнейшего уменьшения надоя в частном секторе на 10%, приостановки наращивания производства молока на молочных фермах.

В настоящее время сокращение общего производства молока-сырья в Украине происходит преимущественно за счет личных крестьянских хозяйств.