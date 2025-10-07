Україна наростила експорт сухого молока в ЄС у 7,7 раза за три роки

Країни Євросоюзу є ключовим напрямком для українського агроекспорту, включаючи молочну продукцію. Так, обсяг експорту сухого молока у 2024 році становив 38 млн євро, показавши семикратне зростання (у 7,7 рази) порівняно з 2021 роком.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

За словами заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, впровадження європейських стандартів у виробництво розширить експортні ринки для української молочної продукції.

"У вересні Україна успішно пройшла скринінг з Єврокомісією за трьома переговорними розділами щодо гармонізації агросектору з вимогами ЄС. І зараз ми переходимо до формування переговорних позицій та продовження впровадження стандартів ЄС", – наголосив він.

Висоцький додав, що уряд має "дуже амбітний план" щодо регулювання молочної сфери, який передбачає своєчасну адаптацію європейських вимог у національне законодавство.

Очікується, що це значно підвищить конкурентоспроможність українських фермерів та збільшить експортний потенціал галузі.

Український молочний сектор суттєво постраждав через повномасштабне вторгнення. Зокрема, за оцінкою Світового банку, загальні збитки агросектору склали майже 84 млрд доларів.

Нагадаємо, у другій половині вересня ціни зросли на більшість молочних продуктів попри скорочення попиту та реалізації товарів торговельними мережами. Аналітики підкреслюють, що в Україні ціни на більшість молочних продуктів залишаються високими, що може бути пов’язано з продовольчою інфляцією. Водночас, внутрішній попит на молочну продукцію обмежений.