Світові ціни та надлишок пропозиції вплинули на експорт молочної продукції України

У грудні 2025 року Україна скоротила експорт молочних продуктів на тлі сезонного спаду попиту на зовнішніх ринках, зниження світових цін та накопичення надлишкової пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока.

Як змінилися експортні обсяги у грудні?

У грудні 2025 року Україна експортувала 10,38 тис. тонн молочних продуктів на суму 25,92 млн доларів. Порівняно з листопадом натуральні обсяги експорту скоротилися на 0,3%, а валютна виручка - на 6%. Водночас у річному вимірі експорт продемонстрував суттєве зростання: фізичні обсяги збільшилися на 44%, а грошова виручка - на 51%.

Загалом за підсумками січня–грудня 2025 року Україна поставила на зовнішні ринки 131,91 тис. тонн молочної продукції, що на 12% більше, ніж роком раніше. Експортна виручка за цей період зросла на 35% і становила 401,36 млн доларів.

Найбільшу частку в структурі експорту у грудні займали згущене молоко та вершки (36%), сири (22%) і вершкове масло (21%).

У грудні 2025 року Україна наростила фізичні обсяги експорту більшості молочних продуктів. Порівняно з листопадом зросли поставки незгущеного молока та вершків - до 2,58 тис. тонн (+13%), згущеного молока і вершків - до 3,63 тис. тонн (+5%), кисломолочної продукції - до 575 тонн (+14%), вершкового масла - до 836 тонн (+13%) та морозива - до 336 тонн (+6%).

Водночас скоротилися обсяги експорту молочної сироватки - до 1 тис. тонн (-22%) та сирів - до 1,24 тис. тонн (-3%) у порівнянні з попереднім місяцем. У річному вимірі найбільше зростання зафіксовано в експорті згущеного молока і вершків (+90%), вершкового масла (+91%), кисломолочних продуктів (+50%) та сирів (+45%).

Експортна виручка у грудні також зросла за більшістю позицій. Доходи від поставок незгущеного молока та вершків збільшилися до 2,09 млн доларів (+11%), згущеного молока і вершків - до 9,23 млн доларів (+5%), кисломолочної продукції - до 984 тис. доларів (+32%), морозива - до 1,29 млн доларів (+10%) та вершкового масла - до 5,41 млн доларів (+7%).

Натомість виручка від експорту молочної сироватки скоротилася до 1,11 млн доларів (-23%), а сирів - до 5,8 млн доларів (-5%). Порівняно з груднем 2024 року найбільше зросли доходи від експорту згущеного молока і вершків (+68%), кисломолочної продукції (+78%) та вершкового масла (+60%), тоді як виручка від молочної сироватки зменшилася на 5%.

Зазначається, що надлишок молочної продукції в Європі через зростання надоїв у 2025 році спричинив падіння світових цін і скорочення експорту з України наприкінці року. Додатково поставки до ЄС у січні були фактично призупинені через зміну правил ліцензування в межах квот.

Водночас Україна нарощує імпорт молочних продуктів з ЄС, насамперед сирів і вершкового масла. Ознаки відновлення світового попиту з’явилися наприкінці року, а стабілізація цін очікується у березні.

Зовнішньоторговельне сальдо в грудні було негативним і становило -11,36 млн. дол., вірогідно, внаслідок напливу в Україну дешевого згущеного молока та сиру і зменшення обсягів експорту молочних продуктів.

Нагадаємо, світовий ринок сухого молока продовжує демонструвати понижувальний ціновий тренд, що зумовлено високою пропозицією та слабким попитом.