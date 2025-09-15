Нефть дорожает на фоне ожидания новых санкций против РФ: какими будут цены на АЗС

На ожиданиях вторичных тарифов США против Индии и Китая мировые цены на нефть подросли. Но эксперты, опрошенные Delo.ua убеждены, что это пока не изменит цену горючего на АЗС. Впрочем, крупные сети уже готовятся к окончанию высокого сезона потребления и возвращаются к практике акций выходного дня со скидками.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько подросли из-за атаки дронов на крупнейший российский нефтяной терминал в Приморске. Эксперты считают, что украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут привести к снижению отгрузок сырой нефти из страны, являющейся крупным поставщиком сырья на глобальный рынок. Кроме этого, трейдеры ожидали со стороны президента США Дональда Трампа введения санкций или пошлин, направленных на сокращение закупки российской нефти Индией или Китаем, что также может вытеснить российские баррели с рынка. Кроме того, крупнейший частный портовый оператор Индии Adani Group запретил заходить в порты танкерам, находящимся под санкциями западных стран, и это также может ограничить доступ российской нефти к рынку.

По состоянию на вечер пятницы 12 сентября по сравнению с предыдущим днем октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,62 за баррель или на 0,93% до $66,99 за баррель, а октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,6 на $0,6 баррель.

Рост нефтяных котировок ограничили плохие данные по занятости в США, свидетельствующие об охлаждении экономики крупнейшего потребителя нефти в мире.

Акции выходного дня возвращаются на АЗС

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на 12 сентября по сравнению с 5 сентября средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 49 коп./л до 46,31 грн/л. При этом по сравнению со средой 10 сентября дизель подешевел на 30 коп./л.

12 сентября по сравнению с предыдущим днем на Лондонской бирже фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) выросли в цене на $10,00/т (+1,5%) до $689,10/т. По данным НБУ, по состоянию на 12 сентября по сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос до 41,31 грн/л (+0,19 грн), евро — не изменилось (48,30 грн). Налоги на горючее рассчитываются в евро, а контракты на импорт горючего заключают в долларах.

В "Нефтерынке" отмечают, что самые низкие цены в оптовом сегменте 12 сентября предлагали преимущественно на ресурс индийского происхождения, а по неподтвержденным данным минимальные уровни достигали 43,50-43,30 грн/л, поскольку сохраняется риск введения запрета на импорт нефтепродуктов из Индии.

Бензин в опте наоборот дорожал. По состоянию на 12 сентября, по сравнению с 10 сентября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 24 коп./л до 48,6 грн/л. По сравнению со средой 10 сентября бензин подорожал на 19 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,5-1,8% в четверг, 11 сентября. В портах Северо-Западной Европы котировки снизились на $12-14/т, до $744-758/т, а в Средиземноморье - на $12/т, до $727-737/т.

На АЗС цены на бензин и дизель оставались на прошлой неделе стабильными, не показывая особых изменений с конца августа. По состоянию на 12 сентября, по сравнению с 5 сентября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 5 коп./л до 58,98 грн/л, а средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 5 коп./л до 55,91 грн/л. В выходные 13-14 сентября крупнейшие сети АЗС вернулись к практике акций выходного дня. Сети OKKO и WOG продавали бензин и дизтопливо со скидкой 5 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина прогноз на осень пока остается неизменным: существенное снижение топлива на стелах АЗС начнется после фактического окончания летнего сезона с началом дождей, которое может произойти в конце сентября - начале октября. Пока что большие сети АЗС начинают более агрессивно конкурировать за клиента, внедряя акции выходного дня, а цены на стелах на бензин и дизель на этой неделе останутся неизменными .

В оптовом сегменте происходят колебания в пределах 50 коп./л, что в основном связано с изменением нефтяных котировок. Но такие колебания пока не повлияют на розничный сегмент. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Автогаз в опте будет дешеветь из-за увеличения снабжения морем

По данным "Нафторынка" по состоянию на 12 сентября по сравнению с 10 сентября средняя оптовая цена LPG на условиях доставки по Украине снизилась на 27 грн/т до 53 707 грн/т. Средняя цена самовывозом внутри страны выросла на 442 грн/т, достигнув 52 031 грн/т.

Импорт пропан-бутана за первую декаду сентября упал на 1,3 тыс. т в сутки, до 2,1 тыс. т/сут. Снижение объемов импорта наблюдалось практически по всем направлениям. Наибольший спад зафиксирован на румынском направлении, где среднесуточные объемы сократились на 1,1 тыс. т/сутки, до 1,4 тыс. т/сутки; цена импорта выросла на $10/т, до $691/т. Поставки из Польши уменьшились на четверть, до 0,2 тыс. т/сутки, тогда как цены выросли с $624/т до $637/т. Импорт из Словакии, несмотря на падение средней таможенной цены на $16/т до $629/т, почти отсутствовал.

На АЗС цены на газ за прошлую неделю остались без изменений. По состоянию на 12 сентября, по сравнению с 5 сентября, средняя цена автогаза снизилась на 3 коп./л до 34,09 грн/л. Акции 13-14 сентября, которые провели сети OKKO и WOG, коснулись и сжиженного газа. На АЗС обеих сетей по выходным газ продавался со скидкой 1,5 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе в порты на юге ожидается мероприятие танкеров с большим объемом газа. К тому же, часть трейдеров в конце прошлой недели вышли на торги снизив цену на 500-700 грн/т. На этой неделе в опте ожидается проседание цен в пределах 500-1000 грн/т, или 25-30 коп./л.

Впрочем, по словам бизнесмена, эти колебания не повлияют на розничный рынок. цены на пропан-бутан на АЗС на этой неделе останутся неизменными .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 56,49 52,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.