Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
BWS
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Голова ОП про війну, економіку та повернення українців: ключові заяви Буданова

Кирило Буданов
Повернення українців залежить від умов, а не політичних домовленостей — Буданов/Фото: Facebook Буданова

Робота над механізмами повернення українців із-за кордону триває, однак ключовою умовою залишається створення безпечного та економічно стабільного середовища в Україні. Без цього розраховувати на масове повернення громадян марно. 

Про це заявив в інтерв’ю керівник Офісу президента України Кирило Буданов головному редактору журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" Юрію Гусєву під час Business Wisdom Summit від Delo.ua.

Ви очолили Офіс Президента 105 дні тому. Чи можете вже оцінити цей період і сказати, де було легше — у попередній роботі чи зараз?

- Дякую за запитання і за те, що підрахували мій робочий час. Приємно починати з того, що хтось так уважно стежить.

Щодо того, де було легше — скажу інакше. Я у своєму житті дуже рідко брався за легкі речі. Це нецікаво. Мені подобається працювати зі складними завданнями, долати труднощі й досягати результату. Це дає розвиток.

Якщо говорити по суті, нинішня робота — це інша сфера, хоча вона частково пов’язана з попередньою діяльністю. Я пройшов шлях від офіцера підрозділу спецпризначення до керівника спецслужби. І значна частина цього періоду припала на повномасштабну війну.

Тоді я був максимально зосереджений на питаннях війни. Водночас важливе місце займала так звана таємна дипломатія, а також турбота про особовий склад — передусім у сенсі їхнього захисту.

Адже поганий керівник — це той, хто не захищає своїх людей. Йдеться не лише про бойові дії, а й про життя поза ними.

Зараз до цього додалися класична політика, економіка, гуманітарна та соціальна сфери. Значну частину часу займає відкрита дипломатія, ветеранська політика.

Тож якщо підсумувати: легше не стало. І, чесно кажучи, я цього і не шукаю.

Про вплив війни на Близькому Сході на ситуацію в Україні 

Чи змогла Україна використати війну США та Ізраїлю проти Ірану для посилення своїх позицій на Близькому Сході?

— Щоб відповісти на це питання, потрібно розуміти, що відносини України з країнами Перської затоки будувалися значно довше, ніж тривала ця війна.

Я навіть нагадаю, скільки обмінів і перемовин відбувалися за сприяння, наприклад, Об’єднаних Арабських Еміратів. Тобто говорити, що ми почали все "з чистого аркуша", — неправильно.

Чи скористалися ми ситуацією? Так. За ініціативи Президента Україна направила експертів, які допомагають цим державам. Це було позитивно сприйнято.

Я б сказав, що це вже не просто фундамент, а навіть певні "стіни" довіри, які ми будуємо у відносинах із цими країнами.

Цей крок був правильним і дасть результат. Але не варто очікувати швидкого ефекту — з огляду на менталітет регіону. Водночас результат точно буде і буде вагомим.

Є розуміння в експертному середовищі, що багато в чому від стабілізації ситуації на Близькому Сході залежатиме інший процес — тристоронні перемовини щодо війни Росії проти України. Яка, на вашу думку, ймовірність активізації цього процесу і які перспективи він має щодо припинення бойових дій або досягнення миру?

— Дозволю собі трохи вас поправити: цей процес нікуди не зник і не зупинявся.

Те, що немає публічних зустрічей, не означає, що робота не ведеться.

Щодо впливу подій на Близькому Сході — це очевидно, адже всі ми бачимо ціни на заправках. Тому не можна сказати, що цього впливу не існує.

Він відчутний у всьому світі, а Україна — лише його частина, на яку це також впливає. Водночас Російська Федерація отримала від цього певні бенефіти через різке зростання цін, однак це був короткостроковий ефект. Безумовно, вони отримали з цього вигоду.

Слід також згадати, що 14 квітня США не продовжили преференції для російської нафтової галузі, і санкції знову набули чинності. Тож усе це має і матиме вплив.

Зрозуміло, що російські олігархи, які заробляють на нафтових доходах, відчувши тимчасове покращення, прагнутимуть повернення до таких умов.

Тому, думаю, це матиме серйозний вплив.

Я так розумію, свою роль зіграли ще й українські дронові санкції.

— Українські санкції працюють, на жаль, як я вже багато разів казав, набагато ефективніше, ніж інші санкції. Це жорстка правда.

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Про український бізнес під час війни

 Бізнес потребує стабільності. Як ви ставитеся до податкових змін під час війни?

— Будь-яка повномасштабна війна — це не лише боротьба армій, а й боротьба економік.

Якщо економіка слабка, шансів на перемогу практично немає.

Тому, подобається це чи ні, зміни під час війни є необхідними. Якщо бачимо, що система не справляється, її потрібно коригувати.

Це може бути неприємно, інколи болісно, але іншого шляху немає.

Щодо бізнесу — я прихильник дерегуляції. Держава має або допомагати, або хоча б не заважати.

Також важливий принцип недоторканності приватної власності. Не може бути так, що всі втручаються в бізнес, а потім дивуються низьким надходженням до бюджету.

Щодо митниці — сподіваюся, нове керівництво зможе навести лад. Гірше вже точно не буде.

Щодо ще одного болючого питання для бізнесу, яке останнім часом активно обговорюється у бізнес-середовищі, — це дефіцит кадрів, який об’єктивно спричинений війною та від’їздом мільйонів українців за кордон. Йдеться і про жінок, і про чоловіків, і про дітей, які підростають там і, можливо, вже не шукатимуть роботи в Україні.

Про повернення українців з-за кордону

Які механізми та стратегії, на вашу думку, мала б застосувати держава для повернення громадян України на батьківщину, а також для утримання й відновлення кадрового потенціалу країни та економіки?

— Стратегія №1 — перестати мріяти про повітряні замки: їх не існує. Ніхто сюди не повернеться, доки не буде створено відповідний клімат. Потрібно повертатися в безпечну країну з економічним підґрунтям.

Це необхідно створити. Без цього люди, які ухвалили рішення виїхати, не повернуться — скільки б ми цього не хотіли або не демонстрували протилежне.

Це питання напряму пов’язане з гарантіями безпеки. Без них не повірять ні інвестори, ні громадяни — не буде ні капіталів, ні довіри до змін.

Тож це взаємопов’язані речі, які зводяться до завершення війни та надання жорстких гарантій безпеки.

Щодо бізнесу — він фактично тримається в цих умовах і, по суті, є героєм. Жінки взяли на себе значну частину роботи, коли чоловіків стало менше: частина воює, частина виїхала.

І це велика подяка та шана їм за це.

В даному контексті ще одне уточнювальне питання: чи ведуться наразі перемовини або заходи з європейськими країнами та США щодо можливого повернення частини українців додому? Наскільки мені відомо, ця робота вже триває і поступово виходить у публічну площину.

— Робота триває, і вона не почалася лише зараз. Але, це моя особиста думка: без умов, про які я говорив раніше, розраховувати на серйозний результат марно. Потрібно створити умови, щоб було куди повертатися.

Є й інший, умовно "жорсткий" варіант — створення складних умов перебування в країнах, де зараз живуть українці. Але це потребувало б синхронних рішень усіх держав, що практично неможливо. І тоді люди були б змушені їхати — але питання, куди саме.

Ми ж демократична держава, і це не наш підхід. Тому єдиний шлях — завершення війни, гарантії безпеки та створення економічного підґрунтя для повернення людей. Тільки так.

В Україні через війну та зміну обставин суттєво трансформується структура економіки й експорту. Якщо раніше домінував гірничо-металургійний комплекс, то нині лідерство перейшло до агросектору, швидко зростає ІТ, а також формується напрям military-tech.

Як, на вашу думку, зміниться структура економіки та експорту України в найближчі роки і які галузі стануть пріоритетними?

— Ми маємо орієнтуватися на галузі з високою доданою вартістю.

Сировинна модель не дозволить нам вирішити накопичені проблеми.

Потрібно переходити від експорту сировини до експорту готової продукції.

Це стосується аграрного сектору, металургії, машинобудування.

Щодо ІТ і оборонної галузі — вони тісно пов’язані і мають великий потенціал.

Я впевнений, що Україна займе важливе місце на світовому ринку озброєнь.

Про експорт української зброї 

Чи варто відкривати експорт військової продукції?

— Моя позиція неодноразово озвучувалася: якщо ми не присутні на якомусь ринку, це місце обов’язково займе хтось інший. А повернутися туди згодом буде значно складніше, ніж утримати позиції зараз.

Водночас слід враховувати, що триває війна, тому є як морально-етична, так і суто практична складова. Потрібно визначати, які види озброєнь ми виробляємо з надлишками і що реально цікавить іноземних покупців, і працювати з цим.

Ми не можемо відривати ресурси лише заради продажу. Це було б неправильно і, м’яко кажучи, не сприйнято значною частиною суспільства, зокрема військовими та їхніми родинами.

 Якою має бути підтримка ветеранського бізнесу?

— Уже працюють кілька серйозних програм.

Але потрібно розуміти, що більшість ветеранів — це люди з пораненнями або серйозними втратами здоров’я.

Це люди, які віддали державі дуже багато.

Їх потрібно підтримувати — і державі, і суспільству.

Лише спільними зусиллями можна створити умови для їхнього розвитку і інтеграції.

Автор:
Юрій Гусєв , Анна Мурашко