Частка молоді, яка не планує повертатися в Україну, зросла у 2025 році - дослідження

Частка української молоді за кордоном, яка не планує повертатися додому, помітно зросла у 2025 році.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) серед молодих українців в Україні та за кордоном.

Війна та еміграція

Багато молодих мігрантів стикаються з розривом соціальних зв’язків і розлукою з родиною. Попри це, більшість молоді загалом не хотіла б залишати Україну.

Серед тих, хто все ж розглядає еміграцію, головною причиною називають економічні можливості та вищі доходи.

Водночас близько третини української молоді за кордоном поки не визначилися, чи планують повертатися додому. Соціологи також відзначають тенденцію: чим довше триває війна, тим більша частка молодих людей не планує повертатися в Україну.

Готовність до служби та ставлення до миру

Соціологи досліджували готовність молоді долучитися до Збройних сил України, а також їхнє ставлення до можливих умов мирного договору з Росією — зокрема, чи вважають респонденти різні варіанти поступок прийнятною ціною за мир.

Попри війну, більшість української молоді зберігає оптимізм щодо власного майбутнього. При цьому молоді люди, які живуть в Україні, демонструють значно вищий рівень оптимізму, ніж ті, хто перебуває за кордоном.

Водночас значна частина молоді, як в Україні, так і за її межами, пережила травматичні події, зокрема смерть друзів або членів родини.

Однією з найбільших проблем для молодих людей стало ментальне здоров’я, причому найгостріше ця проблема проявляється саме серед тих, хто виїхав за кордон.

Мова та культурні зміни

Опитування показало, що українська мова дедалі активніше використовується молоддю — як у повсякденному житті, так і на роботі та в колі друзів. Соціологи зазначають, що мовна практика свідчить про поглиблення українізації у всіх сферах комунікації.

Водночас підтримка повної заборони російського культурного контенту (музики, кіно, літератури, блогів і телебачення) зменшилася. Найбільше на це вплинула позиція підлітків 14–19 років: якщо рік тому таку заборону підтримували 52%, то тепер — 28%.

Разом з тим серед молоді в Україні зросла цінність українського контенту, товарів і національної історії.

Погляди на роботу і кар’єру

Молоді українці також висловилися щодо факторів успіху на ринку праці. На їхню думку, вирішальне значення мають не лише професійні знання, а й "м’які навички" та здатність до постійного розвитку.

Найважливішими навичками молодь називає стресостійкість і цифрову грамотність, а найбажанішою професією вважає підприємництво.

Про опитування

Соціологічна група "Рейтинг" за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) оприлюднила масштабне дослідження про те, як повномасштабна війна вплинула на українську молодь. Опитування охопило людей віком 14–35 років, які живуть як в Україні, так і за кордоном.

В Україні дослідження охопило мешканців прифронтових територій, сільської місцевості, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок. Водночас у ньому не брали участі ті, хто зараз служить у Силах оборони.

Кількісне опитування в Україні проводили методом CAPI з 10 до 21 вересня 2025 року. Усього опитано 2050 молодих людей на підконтрольній Україні території. Вибірка була випадковою, стратифікованою та багатоступеневою, а статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

Окремо соціологи опитали 600 українців за кордоном у 24 країнах. Найбільше респондентів проживають у Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині та Іспанії, найменше - в Угорщині, Фінляндії та Греції.

Дослідження охоплювало теми ментального здоров’я, професійних навичок, національної ідентичності, ставлення до мобілізації, еміграції та можливого повернення в Україну.

Нагадаємо, Україна увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу і посіла 7-ме місце у глобальному рейтингу, що оцінює масштаби переміщення людей та "витоку мізків".