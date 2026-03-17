Доля молодежи, которая не планирует возвращаться в Украину, выросла в 2025 году – исследование

Доля украинской молодежи за границей, которая не планирует возвращаться домой, заметно выросла в 2025 году.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", проведенного при поддержке Программы развития ООН (UNDP) среди молодых украинцев в Украине и за рубежом.

Война и эмиграция

Многие молодые мигранты сталкиваются с разрывом социальных связей и разлукой с семьей. Несмотря на это, большинство молодежи вообще не хотело бы покидать Украину.

Среди тех, кто рассматривает эмиграцию, главной причиной называют экономические возможности и более высокие доходы.

В то же время, около трети украинской молодежи за рубежом пока не определились, планируют ли возвращаться домой. Социологи также отмечают тенденцию: чем дольше идет война, тем большая часть молодых людей не планирует возвращаться в Украину.

Готовность к службе и отношение к миру

Социологи исследовали готовность молодежи присоединиться к Вооруженным силам Украины, а также их отношение к возможным условиям мирного договора с Россией — в частности, считают ли респонденты разные варианты уступок приемлемой ценой за мир.

Несмотря на войну, большинство украинской молодежи сохраняет оптимизм по поводу собственного будущего. При этом молодые люди, живущие в Украине, демонстрируют значительно более высокий уровень оптимизма, чем те, кто находится за границей.

В то же время, значительная часть молодежи, как в Украине, так и за ее пределами, пережила травматические события, в частности смерть друзей или членов семьи.

Одной из самых больших проблем для молодых людей стало ментальное здоровье, причем наиболее остро эта проблема проявляется именно среди выехавших за границу.

Язык и культурные изменения

Опрос показал, что украинский язык все активнее используется молодежью как в повседневной жизни, так и на работе и в кругу друзей. Социологи отмечают, что языковая практика свидетельствует об углублении украинизации во всех областях коммуникации.

В то же время, поддержка полного запрета российского культурного контента (музыки, кино, литературы, блогов и телевидения) уменьшилась. Больше всего на это повлияла позиция подростков 14–19 лет: если год назад такой запрет поддерживали 52%, то теперь 28%.

Вместе с тем, среди молодежи в Украине возросла ценность украинского контента, товаров и национальной истории.

Взгляды на работу и карьеру

Молодые украинцы также высказались по поводу факторов успеха на рынке труда. По их мнению, решающее значение имеют не только профессиональные знания, но и мягкие навыки и способность к постоянному развитию.

Важнейшими навыками молодежь называет стрессоустойчивость и цифровую грамотность, а самой желанной профессией считает предпринимательство.

Об опросе

Социологическая группа "Рейтинг" при поддержке Программы развития ООН (UNDP) обнародовала масштабное исследование, как полномасштабная война повлияла на украинскую молодежь. Опрос охватил людей в возрасте 14–35 лет, живущих как в Украине, так и за границей.

В Украине исследование охватило жителей прифронтовых территорий, сельской местности, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок. В то же время, в нем не участвовали те, кто сейчас служит в Силах обороны.

Количественный опрос в Украине проводился методом CAPI с 10 по 21 сентября 2025 года. Всего опрошены 2050 молодых людей на подконтрольной Украине территории. Выборка была случайной, стратифицированной и многоступенчатой, статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

Отдельно социологи опросили 600 украинцев за границей в 24 странах. Больше респондентов проживают в Германии, Польше, Чехии, Словакии и Испании, меньше всего - в Венгрии, Финляндии и Греции.

Исследование охватывало темы ментального здоровья, профессиональных навыков, национальной идентичности, отношения к мобилизации, эмиграции и возможному возвращению в Украину.

Напомним, Украина вошла в десятку стран с высоким уровнем потери человеческого и интеллектуального потенциала и заняла 7-е место в глобальном рейтинге, который оценивает масштабы перемещения людей и "утечки мозгов".