Миграция украинцев за границу замедлилась, но за пределами страны уже 5,8 млн человек – НБУ

Миграция украинцев за границу замедлилась. По состоянию на 3 октября 2025 года за пределами страны находится 5,8 млн человек.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Миграционные тенденции

За девять месяцев этого года количество мигрантов увеличилось на 166 тысяч, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда прирост составил 390 тысяч.

Согласно графику НБУ, с начала полномасштабного вторжения количество украинских мигрантов за границей резко возросло и достигло пика уже в конце 2022 года — около 8–9 миллионов человек. В дальнейшем темпы выезда стабилизировались, и в течение 2023-2025 годов показатели остаются относительно устойчивыми, с небольшим постепенным ростом.

Количество украинцев, находящихся под временной защитой в странах ЕС, колеблется на уровне 4–4,5 миллионов человек.

Больше украинских мигрантов проживает в Германии, Польше и Чехии. Украинцы занимают второе место после немцев по объемам расходов в Польше — их расходы за квартал составляют около 2 млрд злотых.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллиона пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.

