Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,11

EUR

48,27

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,32

41,23

EUR

48,63

48,49

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міграція українців за кордон сповільнилася, але за межами країни вже 5,8 млн осіб – НБУ

мігранти
Міграція з України сповільнилася / Depositphotos

Міграція українців за кордон сповільнилася. Станом на 3 жовтня 2025 року за межами країни перебуває 5,8 млн осіб. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Міграційні тенденції

Протягом дев’яти місяців цього року кількість мігрантів збільшилася на 166 тисяч, що значно менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли приріст становив 390 тисяч.

Згідно з графіком НБУ, від початку повномасштабного вторгнення кількість українських мігрантів за кордоном різко зросла й досягла піку вже наприкінці 2022 року — близько 8–9 мільйонів осіб. Надалі темпи виїзду стабілізувалися, і протягом 2023–2025 років показники залишаються відносно сталими, із невеликим поступовим зростанням.

Кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, коливається на рівні 4–4,5 мільйона осіб. 

Фото 2 — Міграція українців за кордон сповільнилася, але за межами країни вже 5,8 млн осіб – НБУ

Найбільше українських мігрантів проживає у Німеччині, Польщі та Чехії. Українці посідають друге місце після німців за обсягами витрат у Польщі — їхні витрати за квартал становлять майже 2 млрд злотих.

Фото 3 — Міграція українців за кордон сповільнилася, але за межами країни вже 5,8 млн осіб – НБУ

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.

Автор:
Ольга Опенько