Среди новоприбывших украинцев в Польше преобладают трудовые мигранты – исследование

С начала войны Польша стала главным убежищем для граждан Украины. Однако последние данные свидетельствуют, что среди прибывших украинцев в Польше преобладают трудовые мигранты.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

О миграции в Польшу

37% находящихся в Польше украинцев приехали менее полугода назад — это самый большой показатель среди всех опрошенных.

23% поселились в Польше за последние 2 года, 15% — более 3 лет, 10% — более 5 лет, 9% приехали год назад, а наименьший показатель — 6% — среди тех, кто находится в Польше 4 года.

"Наибольшая доля украинцев приехала в Польшу в течение полугода. Это свидетельствует о том, что доминирующей группой среди новоприбывших являются трудовые мигранты, выбирающие Польшу из-за географической близости, общности культурных традиций и выгодных условий для работы", — отмечает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Агентство также отмечает, что наибольшую долю среди вновь прибывших составляют люди в возрасте 36-54 лет, что свидетельствует о высоком трудовом потенциале этих мигрантов.

Среди опрошенных 67% составляют женщины. Больше среди новоприбывших в Польшу — 58% — приехали в одиночку. 16% опрошенных приехали с друзьями, 13% – с родственниками, а 10% – в составе семейной пары.

Опрос проводился методом электронного анкетирования в течение декабря прошлого года, в котором приняло участие 856 человек.

О работе в Польше

Delo.ua сообщало, что доля украинцев, работающих или ищущих работу в Польше, в 2024 году составила 78% и превышала этот показатель среди поляков.

Эксперты отмечают высокий уровень профессиональной активности украинцев на польском рынке труда.

Добавим, что в 2025 году наиболее популярными вакансиями для украинцев в Польше, не требующими квалификации и знания польского языка, станут должности на складах и производстве.

Также были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев, поскольку они "очень важны для польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы подчеркнул, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.