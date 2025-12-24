Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з "відтоку мізків": розумні фахівці масово залишають країну

Україна увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу. За підсумками 2024 року наша держава посіла 7-ме місце у глобальному рейтингу, що оцінює масштаби переміщення людей та "витоку мізків".

Як пише Delo.ua, про це це свідчать дані рейтингу The Global Economy.

Рейтинг розраховується на основі кількісного показника висококваліфікованих громадян, що виїхали, з країн з низьким рівнем доходу в країни з високим рівнем.

Місце України

Україна у рейтингу посіла 7 місце.

Рейтинг The Global Economy

У 2024 році індекс відпливу людей для України становив 8,4 бала з 10. Антирекорд був зафіксований у 2023 році (8,9 бала). За весь період спостережень з 2007 року середнє значення для України — 6,26 бала, що стабільно фіксує країну в зоні підвищеного ризику.

Найближче до стабільного для світової економіки рівня Україна була у 2018 році, коли індекс знизився до 4,9 бала.

Гірша, ніж в Україні, ситуація з цим показником лише в Самоа, Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

Найкраща ситуація в Австралії (175 місце), Норвегії, Швеції та Канаді.

Рейтинг The Global Economy

Високе місце в цьому рейтингу є тривожним сигналом для України, адже втрата інтелектуального капіталу має довгостроковий ефект, який важко компенсувати навіть за умови значних фінансових інвестицій у майбутньому.

Зауважимо, у 2024 році в Європейському Союзі видано 3,5 мільйона перших посвідок на проживання для громадян країн, що не входять до ЄС. Найбільшу кількість дозволів отримали громадяни України — 295 600 осіб.