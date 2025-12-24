Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,10

41,90

EUR

49,80

49,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з "відтоку мізків": розумні фахівці масово залишають країну

міграція
Україна серед лідерів за рівнем "відтоку мізків" / Depositphotos

Україна увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу. За підсумками 2024 року наша держава посіла 7-ме місце у глобальному рейтингу, що оцінює масштаби переміщення людей та "витоку мізків".

Як пише Delo.ua, про це це свідчать дані рейтингу The Global Economy.

Рейтинг розраховується на основі кількісного показника висококваліфікованих громадян, що виїхали, з країн з низьким рівнем доходу в країни з високим рівнем.

Місце України

Україна у рейтингу посіла 7 місце.

Фото 2 — Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з "відтоку мізків": розумні фахівці масово залишають країну
Рейтинг The Global Economy

У 2024 році індекс відпливу людей для України становив 8,4 бала з 10. Антирекорд був зафіксований у 2023 році (8,9 бала). За весь період спостережень з 2007 року середнє значення для України — 6,26 бала, що стабільно фіксує країну в зоні підвищеного ризику.

Найближче до стабільного для світової економіки рівня Україна була у 2018 році, коли індекс знизився до 4,9 бала. 

Гірша, ніж в Україні, ситуація з цим показником лише в Самоа, Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

Найкраща ситуація в Австралії (175 місце), Норвегії, Швеції та Канаді.

Фото 3 — Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з "відтоку мізків": розумні фахівці масово залишають країну
Рейтинг The Global Economy

Високе місце в цьому рейтингу є тривожним сигналом для України, адже втрата інтелектуального капіталу має довгостроковий ефект, який важко компенсувати навіть за умови значних фінансових інвестицій у майбутньому.

Зауважимо, у 2024 році в Європейському Союзі видано 3,5 мільйона перших посвідок на проживання для громадян країн, що не входять до ЄС. Найбільшу кількість дозволів отримали громадяни України — 295 600 осіб.

Автор:
Світлана Манько