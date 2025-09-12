Найбільше перших посвідок на проживання в ЄС у 2024 році отримали громадяни України

У 2024 році в ЄС видано 3,5 мільйона перших посвідок на проживання для громадян країн, що не входять до ЄС, що на 8,3% менше, ніж у 2023 році. Найбільшу кількість дозволів отримали громадяни України — 295 600 осіб.

Як пише Delo.ua, про це йде мова в релізі на Євростаті.

Про причини міграції до ЄС

У 2024 році основною причиною видачі перших дозволів на проживання в ЄС була зайнятість — вона становила 31,9% від усіх дозволів (понад 1,1 мільйона), що на 12,2% менше порівняно з 2023 роком.

На другому місці залишаються сімейні причини — 27,1% (950,6 тис.), що на 6,5% менше, ніж роком раніше. Інші причини, включаючи міжнародний захист, становили 25,3% (886,3 тис.), зафіксувавши зниження на 10%.

Єдиним сегментом з незначним зростанням стали освітні причини — вони становили 15,7% (549,4 тис.) і збільшилися на 0,8% порівняно з 2023 роком.

Посвідки на проживання

У 2024 році найбільшу кількість перших посвідок на проживання в ЄС отримали громадяни України — 295 600 осіб. Далі за кількістю йдуть:

Індія — 192 400.

Марокко — 188 400.

Найпоширеніші причини отримання дозволів різнилися залежно від країни:

Працевлаштування:

Україна — 72,5%.

Білорусь — 55,2%.

Індія — 43,9%.

Міжнародний захист та інші гуманітарні причини:

Афганістан — 85,4%.

Сирія — 79%.

Бангладеш — 40,8%.

Сімейні обставини:

Марокко — 46,6%

Колумбія — 44,8%

Туреччина — 35,4%

Освітні причини:

Китай — 34,1%

Такий розподіл показує, що для громадян різних країн домінують різні мотиви для проживання в ЄС — від працевлаштування та освіти до сімейних та гуманітарних причин.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.