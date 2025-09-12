Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільше перших посвідок на проживання в ЄС у 2024 році отримали громадяни України

Українці
Міграція до ЄС у 2024 році / Freepik

У 2024 році в ЄС видано 3,5 мільйона перших посвідок на проживання для громадян країн, що не входять до ЄС, що на 8,3% менше, ніж у 2023 році. Найбільшу кількість дозволів отримали громадяни України — 295 600 осіб.

Як пише Delo.ua, про це йде мова в релізі на Євростаті.

Про причини міграції до ЄС

У 2024 році основною причиною видачі перших дозволів на проживання в ЄС була зайнятість — вона становила 31,9% від усіх дозволів (понад 1,1 мільйона), що на 12,2% менше порівняно з 2023 роком.

На другому місці залишаються сімейні причини — 27,1% (950,6 тис.), що на 6,5% менше, ніж роком раніше. Інші причини, включаючи міжнародний захист, становили 25,3% (886,3 тис.), зафіксувавши зниження на 10%.

Єдиним сегментом з незначним зростанням стали освітні причини — вони становили 15,7% (549,4 тис.) і збільшилися на 0,8% порівняно з 2023 роком.

Фото 2 — Найбільше перших посвідок на проживання в ЄС у 2024 році отримали громадяни України

Посвідки на проживання

У 2024 році найбільшу кількість перших посвідок на проживання в ЄС отримали громадяни України — 295 600 осіб. Далі за кількістю йдуть:

  • Індія — 192 400.
  • Марокко — 188 400.

Найпоширеніші причини отримання дозволів різнилися залежно від країни:

Працевлаштування:

  • Україна — 72,5%.
  • Білорусь — 55,2%.
  • Індія — 43,9%.

Міжнародний захист та інші гуманітарні причини:

  • Афганістан — 85,4%.
  • Сирія — 79%.
  • Бангладеш — 40,8%.

Сімейні обставини:

  • Марокко — 46,6%
  • Колумбія — 44,8%
  • Туреччина — 35,4%

Освітні причини:

  • Китай — 34,1%

Такий розподіл показує, що для громадян різних країн домінують різні мотиви для проживання в ЄС — від працевлаштування та освіти до сімейних та гуманітарних причин.

Фото 3 — Найбільше перших посвідок на проживання в ЄС у 2024 році отримали громадяни України

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.

Автор:
Ольга Опенько