Найсерйозніше порушення поставок: до сорока відсотків потужностей Росії з експорту нафти виведено з ладу

Щонайменше 40% потужностей Росії з постачання нафти за кордон (2 мільйони барелів на добу) тимчасово виведено з ладу внаслідок українських дронових атак та затримання танкерів "тіньового флоту" РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на аналіз даних нафтового ринку.

Ці розрахунки засновані на додаванні ефекту від різних проблем з експортними потужностями, які виникали в РФ протягом лютого-березня.

"Це найсерйозніше порушення поставок нафти в сучасній історії Росії, і воно сталося саме тоді, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через війну США та Ізраїлю з Іраном", - зазначає Reuters.

Агентство вважає перерваними відвантаження нафти через обидва експортні порти на Балтійському морі — у Приморську та Усть-Лузі. У Новоросійську, експортному порту на Чорному морі, відвантаження, як стверджується, йде нижче за плановий рівень. Усі три порти в березні зазнали атак українських дронів.

Також досі не відновилися поставки нафти нафтопроводом "Дружба", який було зупинено наприкінці січня. Київ заявив, що нафтопровід пошкоджено через удари Росії.

Крім того, останнім часом почастішали затримання російських танкерів "тіньового флоту" у Європі. Це порушило постачання нафти обсягом 300 тисяч барелів на добу з Мурманська, повідомили Reuters нафтотрейдери.

За даними агентства, безперебійними поки що залишаються постачання до Китаю (приблизно 1,9 мільйона барелів нафти на добу) та Білорусі (близько 300 тисяч барелів на добу), а також відвантаження з нафтових проєктів "Сахалін-1" та "Сахалін-2" (близько 250 тисяч барелів на добу).

Нагадаємо, балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, що є найбільшими пунктами експорту російських енергоресурсів, призупинили відвантаження нафти та палива після атак дронів 22 березня.