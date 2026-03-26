Самое серьезное нарушение поставок: до сорока процентов мощностей России по экспорту нефти выведено из строя

По меньшей мере, 40% мощностей России по поставке нефти за границу (2 миллиона баррелей в сутки) временно выведены из строя в результате украинских дроновых атак и задержания танкеров "теневого флота" РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ данных нефтяного рынка.

Эти расчеты основаны на добавлении эффекта от разных проблем с экспортными мощностями, возникавших в РФ в течение февраля-марта.

"Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, и оно произошло именно тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны США и Израиля с Ираном", - отмечает Reuters.

Агентство считает прерванными отгрузку нефти из-за обеих экспортных портов на Балтийском море — в Приморске и Усть-Луге. В Новороссийске, экспортном порту на Черном море, отгрузка, как утверждается, идет ниже планового уровня. Все три порта в марте подверглись атакам украинских дронов.

Также до сих пор не возобновились поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", который был остановлен в конце января. Киев заявил, что нефтепровод поврежден из-за ударов России.

Кроме того, в последнее время участились задержания российских танкеров "теневого флота" в Европе. Это нарушило поставки нефти в объеме 300 тысяч баррелей в сутки из Мурманска, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

По данным агентства, бесперебойными пока остаются поставки в Китай (около 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки) и Беларуси (около 300 тысяч баррелей в сутки), а также отгрузки из нефтяных проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (около 25).

Напомним, балтийские порты Приморск и Усть-Луга, являющиеся крупнейшими пунктами экспорта российских энергоресурсов, приостановили отгрузку нефти и топлива после атак дронов 22 марта.