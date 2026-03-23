Россия остановила экспорт нефти через порты на Балтике после атаки дронов

Балтийские порты Приморск и Усть-Луга, крупнейшие пункты экспорта российских энергоресурсов, приостановили отгрузку нефти и топлива после атак дронов 22 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Отмечается, что из-за пожара в топливных резервуарах была остановлена перевалка нефти.

Ранее власти Ленинградской области подтвердили атаку дронов на порты и пожар на нескольких топливных резервуарах в Приморске в результате атаки, однако не сообщали об остановке экспортных операций.

Порт Приморск способен переваливать около 1 млн баррелей нефти и 300 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки, что делает его ключевым для экспорта российского сорта Urals и дизтоплива Евро-5.

По данным отраслевых источников, в прошлом году через Усть-Лугу было экспортировано 32,9 млн. тонн нефтепродуктов, через Приморск – 16,8 млн. тонн.

Оба порта обслуживает государственная компания "Транснефть".

Ранее сообщалось, что российский нефтяной терминал "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийска возобновил загрузку танкеров после атаки украинских дронов в ночь на 2 марта.