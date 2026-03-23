Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия остановила экспорт нефти через порты на Балтике после атаки дронов

Власти Ленинградской области подтвердили атаку дронов на порты. Фото: росСМИ

Балтийские порты Приморск и Усть-Луга, крупнейшие пункты экспорта российских энергоресурсов, приостановили отгрузку нефти и топлива после атак дронов 22 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Отмечается, что из-за пожара в топливных резервуарах была остановлена перевалка нефти.

Ранее власти Ленинградской области подтвердили атаку дронов на порты и пожар на нескольких топливных резервуарах в Приморске в результате атаки, однако не сообщали об остановке экспортных операций.

Порт Приморск способен переваливать около 1 млн баррелей нефти и 300 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки, что делает его ключевым для экспорта российского сорта Urals и дизтоплива Евро-5.

По данным отраслевых источников, в прошлом году через Усть-Лугу было экспортировано 32,9 млн. тонн нефтепродуктов, через Приморск – 16,8 млн. тонн.

Оба порта обслуживает государственная компания "Транснефть".

Ранее сообщалось, что российский нефтяной терминал "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийска возобновил загрузку танкеров после атаки украинских дронов в ночь на 2 марта.

Автор:
Светлана Манько