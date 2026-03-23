Россия получит не более двух миллиардов долларов от ослабления санкций в отношении нефти – это один день бюджета

Россия получит не более двух миллиардов долларов дополнительной прибыли от ослабления санкций в отношении российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа о снятии санкций с российской и иранской нефти позволило другим странам, кроме Китая — включая Японию и Южную Корею — закупать эту нефть, одновременно предотвращая рост цен до 150 долларов за баррель и снижая общие доходы, которые получат Россия.

В ответ на замечание журналистки, что Бессент ранее наоборот поддерживал введение санкций, он задал ей вопрос: "Что лучше - дождаться, когда баррель нефти подорожает до 150 долларов и они получат 70% этой суммы, которая составляет 105 долларов, или если цена на нефть останется ниже 100?".

Максимальный дополнительный доход России в размере двух миллиардов долларов Бессент оценил в один день бюджета РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.