Росія отримає не більше двох мільярдів доларів від послаблення санкцій щодо нафти – це один день бюджету

Росія отримає не більше двох мільярдів доларів додаткового прибутку від послаблення санкцій щодо російської нафти через конфлікт на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News.

За його словами, рішення президента США Дональда Трампа про зняття санкцій з російської та іранської нафти дозволило іншим країнам, окрім Китаю — включаючи Японію та Південну Корею — закуповувати цю нафту, одночасно запобігаючи зростанню цін до 150 доларів за барель і знижуючи загальні доходи, які отримають Іран та Росія.

У відповідь на зауваження журналістки, що Бессент раніше навпаки підтримував введення санкцій, він поставив їй запитання: "Що краще — дочекатися, коли барель нафти подорожчає до 150 доларів і вони отримають 70% цієї суми, що становить 105 доларів, або якщо ціна на нафту залишиться нижчою за 100?".

Максимальний додатковий дохід Росії у розмірі двох мільярдів доларів Бессент оцінив одного дня бюджету РФ.

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.