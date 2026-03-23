Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія отримає не більше двох мільярдів доларів від послаблення санкцій щодо нафти – це один день бюджету

Скотт Бессент, міністр фінансів США
Скотт Бессент. Фото: scotsmanguide.com

Росія отримає не більше двох мільярдів доларів додаткового прибутку від послаблення санкцій щодо російської нафти через конфлікт на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News.

За його словами, рішення президента США Дональда Трампа про зняття санкцій з російської та іранської нафти дозволило іншим країнам, окрім Китаю — включаючи Японію та Південну Корею — закуповувати цю нафту, одночасно запобігаючи зростанню цін до 150 доларів за барель і знижуючи загальні доходи, які отримають Іран та Росія.

У відповідь на зауваження журналістки, що Бессент раніше навпаки підтримував введення санкцій, він поставив їй запитання: "Що краще — дочекатися, коли барель нафти подорожчає до 150 доларів і вони отримають 70% цієї суми, що становить 105 доларів, або якщо ціна на нафту залишиться нижчою за 100?".

Максимальний додатковий дохід Росії у розмірі двох мільярдів доларів Бессент оцінив одного дня бюджету РФ.

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

12 березня Міністерство фінансів США  видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько