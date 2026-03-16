Румунія закликає посилювати санкції проти Росії через доходи від нафти

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою закликала Європейський Союз посилити тиск на Росію, зокрема у межах підготовки 20-го пакета санкцій, через додаткові доходи, які Росія отримує від продажу нафти на тлі конфлікту на Близькому Сході.

"Потрібно зробити більше, щоб посилити тиск, особливо з огляду на те, що Росія зараз має додаткове джерело доходів — прибутки з нафти, які раніше не були на такому рівні. Це означає, що на рівні ЄС, з румунської точки зору, ми повинні продовжувати посилювати тиск у межах підготовки 20-го пакета санкцій", — зазначила Цою перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Вона додала, що позиція Румунії щодо підтримки України дуже чітка: кредит у 90 мільярдів євро має бути швидко виплачений.

"Також добре, що ми разом в ЄС вирішили продовжити на шість місяців чинні санкції проти Росії", - додала вона.

Цою також звернула увагу на нещодавню неспровоковану російську атаку на українську електростанцію, що спричинила екологічну кризу на річці Дністер у Молдові. Міністерка відзначила швидку реакцію молдовського уряду та наголосила на можливості надати допомогу через Механізм цивільного захисту Євросоюзу.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.