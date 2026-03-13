Україна та ЄС розкритикували рішення США щодо послаблення нафтових санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами розкритикував тимчасову відмову США від санкцій, яка дозволяє країнам купувати російську нафту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Українська влада застерігає, що таке послаблення може принести Москві до 10 мільярдів доларів додаткового доходу, який буде спрямовано на закупівлю озброєння та безпілотників.

Реакція Франції та Німеччини

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції із Зеленським у Парижі назвав рішення США виключно тимчасовим заходом. Він зазначив, що війна в Ірані не повинна стати приводом для перепочинку Росії в питанні міжнародного тиску.

У Німеччині рішення Вашингтона зустріли більш жорстко. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європу заскочили зненацька, а міністр економіки Катерина Райхе припустила, що крок був зумовлений виключно внутрішнім політичним тиском всередині США.

Позиція G7 та північних союзників України

Представники країн "Великої сімки" висловили незгоду з діями американського уряду, назвавши їх неправильним сигналом для агресора.

Канцлер Мерц підкреслив, що на світовому ринку наразі існує проблема ціни, а не фізичного дефіциту сировини, тому послаблення санкцій є недоцільним.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере також підтвердив незмінність курсу на енергетичну ізоляцію Росії та виступив проти будь-якого пом'якшення обмежень.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.