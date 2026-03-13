Украина и ЕС раскритиковали решение США по ослаблению нефтяных санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами подверг критике временный отказ США от санкций, позволяющий странам покупать российскую нефть.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Администрация президента США Дональда Трампа выдала новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Украинские власти предостерегают, что такое послабление может принести Москве до 10 миллиардов долларов дополнительного дохода, который будет направлен на закупку вооружения и беспилотников.

Реакция Франции и Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже назвал решение США исключительно временной мерой. Он отметил, что война в Иране не должна стать поводом для передышки России в вопросе международного давления.

В Германии решение Вашингтона было встречено более жестко. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европу вскочили врасплох, а министр экономики Екатерина Райхе предположила, что шаг был обусловлен исключительно внутренним политическим давлением внутри США.

Позиция G7 и северных союзников Украины

Представители стран Большой семерки выразили несогласие с действиями американского правительства, назвав их неправильным сигналом для агрессора.

Канцлер Мерц подчеркнул, что на мировом рынке сейчас существует проблема цены, а не физического дефицита сырья, поэтому ослабление санкций нецелесообразно.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере также подтвердил неизменность курса на энергетическую изоляцию России и выступил против смягчения ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.