Министр иностранных дел Румынии Оана Цой призвала Европейский Союз усилить давление на Россию, в частности в рамках подготовки 20-го пакета санкций, из-за дополнительных доходов, которые Россия получает от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укринформ ".

"Нужно сделать больше, чтобы усилить давление, особенно учитывая, что у России сейчас есть дополнительный источник доходов — доходы от нефти, которые раньше не были на таком уровне. Это значит, что на уровне ЕС, с румынской точки зрения, мы должны продолжать усиливать давление в рамках подготовки 20-го пакета санкций", — отметила Цой перед заседанием.

Она добавила, что позиция Румынии по поддержке Украины очень четкая: кредит в 90 миллиардов евро должен быть быстро выплачен.

"Также хорошо, что мы вместе в ЕС решили продлить на шесть месяцев действующие санкции против России", – добавила она.

Этой также обратила внимание на недавнюю неспровоцированную российскую атаку на украинскую электростанцию, повлекшую экологический кризис на реке Днестр в Молдове. Министерша отметила скорую реакцию молдавского правительства и отметила возможность оказать помощь через Механизм гражданской защиты Евросоюза.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.