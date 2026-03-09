Запланована подія 2

Новости
Читати українською

Нефтяной терминал в порту "Новороссийск" возобновил работу после атаки дронов

Российский порт Новороссийск. / Википедия

Российский нефтяной терминал "Шесхарис" в черноморском порту Новороссийска возобновил загрузку танкеров после атаки украинских дронов в ночь на 2 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

На причалах пришвартованы три судна: Psara I, Hanuman и Briont.

Издание отметило, что возобновление сделок по загрузке нефти в порту "Новороссийск" принесло определенное облегчение мировому рынку на фоне войны на Ближнем Востоке. Восстановление потоков с ключевого российского нефтяного объекта уменьшает давление на мировые поставки, ведь несколько основных производителей, в частности Саудовская Аравия, сократили производство из-за почти заблокированного Ормузского пролива.

Напомним, что нефтяной терминал "Шесхарис" был закрыт после атаки 2 марта. Удары дронов СБУ вместе с Силами обороны поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру .

Ольга Сичь