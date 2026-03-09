Запланована подія 2

Нафтовий термінал в порту "Новоросійськ" відновив роботу після атаки дронів

порт Новороссийск
Российский порт Новороссийск. / Вікіпедія

Російський нафтовий термінал "Шесхарис" у чорноморському порту Новоросійська відновив завантаження танкерів після атаки українських дронів в ніч на 2 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані з відстеження суден.

На причалах наразі пришвартовані три судна: Psara I, Hanuman та Briont.

Видання зазначило, що відновлення операцій із завантаження нафти в порту "Новоросійськ" принесло певне полегшення світовому ринку на тлі війни на Близькому Сході.

Відновлення потоків з ключового російського нафтового об’єкта зменшує тиск на світові постачання, адже кілька основних виробників, зокрема Саудівська Аравія, скоротили виробництво через майже заблоковану Ормузьку протоку.

Нагадаємо, що нафтовий термінал "Шесхарис" був зачинений після атаки 2 березня. Удари дронів СБУ разом із Силами оборони вразили військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру

Автор:
Ольга Сич