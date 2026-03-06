СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації – експерт

Служба безпеки України перейшла до нового етапу демілітаризації Чорного моря. Російський флот системно знищують прямо в російських же портах. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи масштабні удари дронів СБУ по порту "Новоросійськ".

Експерт підкреслює, що такими діями СБУ активно знижує ракетну загрозу для України. "Дрони Служби уражають носія крилатих ракет, які використовуються для обстрілів українських міст. Відзначу, що пошкодження ключових радіолокаційних і радіоелектронних систем корабля "Адмірал Ессен" дуже суттєво знижує, якщо не унеможливлює, його бойову ефективність", – акцентує Курпас.

"Це початок нової фази у війні за Чорне море. Нагадаю: на початку повномасштабної війни росіяни обіцяли там домінувати на 100%. З цим не погодилися в СБУ. З’явилися морські дрони, які почали в одні ворота вигравати битву у чорноморського флоту ворога. У результаті росія змушена була відвести кораблі у свої порти. Наступний етап – СБУ дістає кораблі і там. І ось ідемо далі: удари Служби стали масштабними та постійними. Дрони СБУ один за одним вражають кораблі противника прямо в місцях дислокації", – пише експерт.

Політолог нагадує, що російський флот, ховаючись від дронів Служби, вже втік з окупованого Криму. "Тікати з Новоросійська просто нікуди. З новим очільником СБУ Євгенієм Хмарою для російського флоту і тут настала "хмарна погода". Ні ракета не полетить, ні корабль з порту не вийде. І для ворога ця "погода" буде тільки погіршуватись. Демілітаризація російського флоту від Служби буде повною", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру в порту "Новоросійськ". Серед уражених цілей – фрегат "Адмірал Ессен". Корабель більше не може бити "Калібрами" по Україні.