СБУ уничтожает российский флот прямо в портах. Это новый этап демилитаризации – эксперт

СБУ продолжает уничтожать врага
СБУ продолжает уничтожать врага / СБУ

Служба безопасности Украины перешла на новый этап демилитаризации Черного моря. Российский флот системно уничтожают прямо в российских же портах. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя масштабные удары дронов СБУ по порту "Новороссийск".

Эксперт подчеркивает, что такими действиями СБУ активно снижает ракетную угрозу для Украины. "Дроны Службы поражают носителя крылатых ракет, которые используются для обстрелов украинских городов. Отмечу, что повреждение ключевых радиолокационных и радиоэлектронных систем корабля "Адмирал Эссен" очень существенно снижает, если не делает невозможным, его боевую эффективность" акцентирует Курпас.

"Это начало новой фазы в войне за Черное море. Напомню: в начале полномасштабной войны россияне обещали там доминировать на 100%. С этим не согласились в СБУ. Появились морские дроны, которые начали в одни ворота выигрывать битву у черноморского флота врага. В результате россия вынуждена была увести корабли в свои порты. Следующий этап – СБУ достает корабли и там. И вот идем дальше: удары Службы стали масштабными и постоянными. Дроны СБУ один за другим поражают корабли противника прямо в местах дислокации", – пишет эксперт.

Политолог напоминает, что российский флот, прячясь от дронов Службы, уже сбежал из оккупированного Крыма. "Бежать из Новороссийска просто некуда. С новым главой СБУ Евгением Хмарой для российского флота и здесь наступила "хмарная погода". Ни ракета не полетит, ни корабль из порта не выйдет. И для врага эта "погода" будет только ухудшаться. Демилитаризация российского флота от Службы будет полной", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск". Среди пораженных целей – фрегат "Адмирал Эссен". Корабль больше не может бить "Калибрамы" по Украине.