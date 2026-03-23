Росія зупинила експорт нафти через порти на Балтиці після атаки дронів

Влада Ленінградської області підтвердила атаку дронів на порти. Фото: росЗМІ

Балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, що є найбільшими пунктами експорту російських енергоресурсів, призупинили відвантаження нафти та палива після атак дронів 22 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агенство Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Зазначається, що через пожежу у паливних резервуарах було зупинено перевалку нафти. 

Раніше влада Ленінградської області підтвердила атаку дронів на порти  та пожежу на кількох паливних резервуарах у Приморську внаслідок атаки, проте не повідомляла про зупинення експортних операцій.

Порт Приморськ здатний перевалювати близько 1 млн барелів нафти та 300 тисяч барелів дизельного палива на добу, що робить його ключовим для експорту російського сорту Urals та дизпалива Євро-5. 

За даними галузевих джерел, минулого року через Усть-Лугу було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів, через Приморськ – 16,8 млн тонн. 

Обидва порти обслуговує державна компанія "Транснефть".

Раніше повідомлялося, що російський нафтовий термінал "Шесхарис" у чорноморському порту Новоросійська відновив завантаження танкерів після атаки українських дронів в ніч на 2 березня.

Автор:
Світлана Манько