Росія зупинила експорт нафти через порти на Балтиці після атаки дронів

Балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, що є найбільшими пунктами експорту російських енергоресурсів, призупинили відвантаження нафти та палива після атак дронів 22 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агенство Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Зазначається, що через пожежу у паливних резервуарах було зупинено перевалку нафти.

Раніше влада Ленінградської області підтвердила атаку дронів на порти та пожежу на кількох паливних резервуарах у Приморську внаслідок атаки, проте не повідомляла про зупинення експортних операцій.

Порт Приморськ здатний перевалювати близько 1 млн барелів нафти та 300 тисяч барелів дизельного палива на добу, що робить його ключовим для експорту російського сорту Urals та дизпалива Євро-5.

За даними галузевих джерел, минулого року через Усть-Лугу було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів, через Приморськ – 16,8 млн тонн.

Обидва порти обслуговує державна компанія "Транснефть".

Раніше повідомлялося, що російський нафтовий термінал "Шесхарис" у чорноморському порту Новоросійська відновив завантаження танкерів після атаки українських дронів в ніч на 2 березня.