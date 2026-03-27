До червня нафта може зрости до $200 за барель через війну з Іраном – ЗМІ

Ціни на нафту можуть зрости до 200 доларів за барель у разі затягування війни з Іран та тривалого закриття Ормузької протоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Такий сценарій допускають аналітики Macquarie Group Ltd., оцінюючи його ймовірність у 40%. Водночас базовий прогноз із імовірністю 60% передбачає завершення конфлікту вже найближчим часом.

Згідно з оцінками експертів, ключовим фактором впливу на ринок є тривалість блокування Ормузької протоки — стратегічного маршруту, через який у довоєнний період щодня транспортували близько 15 млн барелів сирої нафти та ще 5 млн барелів нафтопродуктів.

На цьому тлі еталонна нафта марки Brent демонструє різке зростання і вже наближається до рекордних місячних темпів. Наразі її ціна тримається поблизу 110 доларів за барель після нещодавнього піку в 119,5 долара.

Аналітики зазначають, що у разі тривалого перекриття протоки ціни можуть зрости настільки, щоб суттєво знизити глобальний попит на нафту. Вирішальне значення матимуть строки відновлення судноплавства та можливі пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Нагадаємо, історичний максимум цін на нафту був зафіксований у 2008 році — на рівні 147,5 долара за барель. Нинішня ситуація на Близькому Сході може призвести до його перевищення.

Зауважимо, Україна також відчуває на собі наслідки блокування протоки. Оскільки світові ціни на нафту злетіли до максимумів із 2022 року на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що вже спричинило різке подорожчання пального в Україні.