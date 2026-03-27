Цены на нефть падают на фоне переговоров с Ираном: оправдаются ли прогнозы по $200 за баррель

нефть
Цены на нефть дешевеют / Depositphotos

Мировые цены на нефть снижаются по итогам недели. Главным фактором стал жест Вашингтона: президент США Дональд Трамп объявил паузу в атаках на энергетические объекты Ирана на 10 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 107,97 доллара за баррель, в то время как американская легкая нефть West Texas Intermediate остановилась на отметке 94,08 доллара.

Несмотря на всеобщее падение котировок на 4% за неделю, рынок остается перегретым из-за последствий военных действий, начавшихся в конце февраля.

Захват острова Харг

Хотя Белый дом отсрочил дедлайн для Ирана до 6 апреля, военное присутствие США на Ближнем Востоке продолжает усиливаться.

Администрация Трампа рассматривает возможность привлечения наземных сил для установления контроля над островом Харг, являющимся ключевым экспортным узлом иранской нефти.

В то же время, официальный Тегеран назвал последние предложения США, переданные через посредников, несправедливыми и однобокими, что лишь усиливает напряженность в регионе Ормузского пролива.

Прогнозы аналитиков

Международное энергетическое агентство оценивает текущий кризис как масштабнее нефтяных шоков 1970-х годов, поскольку война ежедневно изымает из мирового рынка около 11 миллионов баррелей нефти.

Эксперты Macquarie Group предупреждают, что в случае затягивания конфликта к лету цены могут взлететь до 200 долларов за баррель.

Азиатские страны уже начали использовать свои стратегические буферные запасы, пытаясь адаптироваться к постоянному давлению на энергетическую инфраструктуру и логистические пути.

Напомним, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.

Автор:
Татьяна Бессараб