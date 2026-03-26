Цены на нефть снова взлетели после провала переговоров США и Ирана

Цены на нефть растут / Depositphotos

В четверг, 26 марта, цены на нефть выросли примерно на 2%. Рынок реагирует на угрозу дефицита топлива из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, что заставляет инвесторов закладывать риски остановки поставок в стоимость барреля.

Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,08 доллара, или 2,03%, до 104,30 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,93 доллара, или 2,14%, до 92,25 доллара.

Позиция Белого дома

Дипломатические усилия по урегулированию конфликта пока не дают желаемого результата, что негативно влияет на настроения трейдеров. Хотя Иран официально рассматривает предложения США по прекращению огня, Тегеран отказывается вести прямые переговоры о полном прекращении конфликта. Ситуацию обостряет жесткая риторика Вашингтона.

Администрация Дональда Трампа через своих представителей дала понять, что готова нанести еще более мощный удар, если Иран не признает свое военное поражение.

План Трампа

Белый дом выдвинул жесткие требования из 15 пунктов, включающих полную остановку ядерной программы Ирана и прекращение финансирования региональных группировок. Эксперты отмечают, что такие высокие требования делают цены на энергоносители очень уязвимыми к любым изменениям в переговорном процессе.

В настоящее время боевые действия фактически парализовали движение через Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировой нефти.

Международное энергетическое агентство уже официально признало этот кризис величайшим перебоем в поставках нефти за всю историю наблюдений.

Международная реакция

Япония уже начала принимать экстренные меры для защиты своей экономики, обратившись к МЭА с просьбой о дополнительном скоординированном высвобождении нефтяных резервов. Ситуация усугубляется не только на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе.

Из-за атак украинских беспилотников и проблем с логистикой Россия потеряла около 40% своих экспортных нефтяных мощностей .

В то же время, добыча в Ираке резко упала, а местные хранилища заполнены до критического уровня, что лишает рынок дополнительного маневра.

Несмотря на глобальный дефицит, внутренний рынок США показывает нетипичную динамику. За последнюю неделю запасы сырой нефти в Соединенных Штатах выросли на 6,9 миллиона баррелей, достигнув максимума с лета 2024 года.

Напомним, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.

Автор:
Татьяна Бессараб