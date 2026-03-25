Саудовская Аравия удвоила экспорт нефти в обход Ормузского пролива

Саудовская Аравия увеличила поставки сырой нефти из экспортных терминалов Янбу на побережье Красного моря, перенаправляя поставки из Персидского залива и Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Сообщается, что этот шаг стал вынужденной реакцией на фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива в конце февраля, что остановило выход около 15 миллионов баррелей нефти в день из Персидского залива.

Саудовская Аравия остается одной из немногих стран региона, способных транспортировать стратегическое сырье в обход заблокированных водных путей, обеспечивая критически важную артерию мирового энергорынка.

Трубопровод Восток-Запад

Для транспортировки нефти в Красное море королевство задействовало 746-мильный трубопровод, соединяющий нефтяной центр Абкаик с портом Янбу.

Номинальная мощность этой магистрали составляет 7 миллионов баррелей в день, однако часть ресурса направляется на внутренние нужды, включая работу НПЗ и опреснительных установок.

Пока экспортные поставки из терминалов Янбу выросли до 4,4 миллиона баррелей в сутки, а целевым показателем является отметка в 5 миллионов баррелей, что позволит частично стабилизировать ситуацию на рынке.

Застрявшие танкеры

Несмотря на удвоение экспорта через Красное море за последние две недели, эти объемы компенсируют только половину утраченных поставок из Персидского залива.

Согласно расчетам Bloomberg, в заблокированном Ормузском проливе застряли танкеры с около 56 миллионами баррелей саудовской нефти, загруженной еще в начале марта.

В то же время вблизи порта Янбу загрузки ожидают по меньшей мере 40 сверхбольших танкеров. Некоторые суда отключают автоматические сигналы местонахождения в Аравийском море из соображений безопасности, что может свидетельствовать о еще больших реальных объемах перевозок.

Направления поставок

Основные объемы отгружаемой из Янбу нефти сейчас направляются в Азию, в частности в Китай, Индию и Южную Корею. Японские потребители получают сырье из стратегических резервов Aramco на Окинаве.

Для европейских и североамериканских клиентов Саудовская Аравия использует трубопровод Сумед, пересекающий территорию Египта в обход Суэцкого канала. Такая диверсификация маршрутов позволяет отчасти смягчить дефицит топлива.

Напомним, Саудовская Аравия предоставила своим долгосрочным клиентам возможность получать нефть по апрельским контрактам через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в Ормузском проливе.