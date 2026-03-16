Саудовская Аравия изменять маршруты экспорта нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия предоставила своим долгосрочным клиентам возможность получать нефть по апрельским контрактам через порт Янбу на Красном море, готовясь к длительным перебоям в Ормузском проливе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По информации трейдеров, получивших данные от государственной компании Saudi Aramco, покупатели, избравшие Янбу, получат лишь часть ежемесячных поставок из-за ограничения пропускной способности трубопровода. Другой вариант – получение нефти из Персидского залива – связан с риском непоставки в случае продления закрытия пролива.

Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, в феврале поставляла 7,2 млн баррелей сырой нефти в день, прежде чем Иран фактически заблокировал Ормузский пролив.

Саудовцы имеют трубопровод мощностью 5 млн баррелей в день, ведущий к Красному морю, хотя фактическая экспортная мощность в порту Янбу может быть меньше.

Основные покупатели нефти Aramco – азиатские страны. Из-за дефицита Sinopec, крупнейший китайский нефтеперерабатывающий завод, снизил ставки на 10%, а Япония начала высвобождать нефть из своих стратегических резервов.

Трейдеры отмечают, что если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, поставки через Янбу будут реализовываться на условиях доставки, когда Aramco организует транспорт, а не на обычной загрузке. Для клиентов доступен только сорт Arab Light.

Aramco наращивает объемы через Янбу с начала войны, которая длится уже третью неделю. Для некоторых европейских нефтеперерабатывающих заводов поставки по контрактам сократились: один завод вообще не получил объемов для апреля, другому выделено меньше заказного.

