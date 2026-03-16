Нефтяные компании США получат $63 млрд дополнительных доходов от войны на Ближнем Востоке

Американские нефтяные компании могут заработать дополнительно 63 миллиарда долларов из-за войны США с Ираном, став одними из главных ее выгодоприобретателей, если цены на нефть сохранятся на уровне, которого они достигли с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times, анализируя цены на нефть и возможности ее добычи.

"По оценкам инвестиционного банка Jefferies, компании США получат дополнительную прибыль в размере 5 миллиардов долларов только в этом месяце благодаря 47-процентному росту цен на нефть с начала конфликта", - отмечает издание.

В материале говорится, что если цены на нефть будут держаться на уровне 100 долларов за баррель, больше прибыли уйдет американским производителям сланцевой нефти, поскольку в отличие от транснациональных компаний, таких как Chevron и ExxonMobil, они не так пострадали от перекрытия Ормузского пролива.

"Компании ExxonMobil и Chevron, а также их европейские конкуренты BP, Shell и TotalEnergies, имеют большие активы в Персидском заливе и их в большей степени коснулось закрытия Ормузского пролива. BP и Exxon входят в число компаний, наиболее пострадавших от кризиса на Ближнем Востоке: – пишет издание.

Кроме того, компания Shell объявила форс-мажор по поводу грузов сжиженного природного газа (LNG), которые закупает у QatarEnergy и продает клиентам по всему миру.

Также Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее крупнейшим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.