Нафтові компанії США отримають $63 млрд додаткових прибутків від війни на Близькому Сході

Американські нафтові компанії отримають $63 млрд непередбачених прибутків від війни в Ірані / Depositphotos

Американські нафтові компанії можуть заробити додатково 63 мільярди доларів через війну США з Іраном, ставши одними з головних її вигодонабувачів,  якщо ціни на нафту збережуться на рівні, якого вони досягли з початку конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times, аналізуючи ціни на нафту та можливості її видобутку.

"За оцінками інвестиційного банку Jefferies, компанії США отримають додатковий прибуток у розмірі 5 мільярдів доларів лише цього місяця завдяки 47-відсотковому зростанню цін на нафту з початку конфлікту", - зауважує видання.

У матеріалі йдеться про те, що якщо ціни на нафту триматимуться на рівні 100 доларів за барель, найбільше прибутку піде американським виробникам сланцевої нафти, оскільки на відміну від транснаціональних компаній, таких як Chevron і ExxonMobil, вони не так постраждали від перекриттям Ормузької протоки.

"Компанії ExxonMobil і Chevron, а також їх європейські конкуренти BP, Shell і TotalEnergies, мають великі активи в Перській затоці і їх більшою мірою торкнулося закриття Ормузької протоки. BP і Exxon входять до числа компаній, які найбільше постраждали від кризи на Близькому Сході: понад п'яту частину їх вільного грошового потоку припадає на цей регіон", - пише видання.

Крім того, компанія Shell оголосила форс-мажор щодо вантажів зрідженого природного газу (LNG), які закуповує у QatarEnergy і продає клієнтам по всьому світу.

Також Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її також найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько