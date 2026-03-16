Росія заробила близько $10 млрд за два тижні війни на Близькому Сході – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна Росії проти України продовжується, частково через доходи, які Кремль отримує від конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив у telegram.

За його словами, Володимир Путін ніколи не прагнув припинити агресію і лише імітує готовність до переговорів. Ситуація на Близькому Сході, де Росія отримала значні прибутки за останні тижні, лише підсилює його впевненість у продовженні війни.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - підкреслив президент.

Він додав, що, окрім доходів із регіону, Росії шкодять санкції США та ЄС та удари по енергетичній інфраструктурі, через що дефіцит країни у 2026 році перевищив $100 млрд. Однак надходження з Близького Сходу компенсують частину цих втрат і підтримують економічну спроможність Кремля вести війну.

Зеленський зауважив, що США повинні посилити тиск на Росію, інакше Путін не буде вести переговори добросовісно, а лише висуватиме ультиматуми Україні.

"Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", - зазначив президент

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Крім того, Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

У Білому домі послабили санкції проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.