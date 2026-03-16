Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,45

44,35

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія заробила близько $10 млрд за два тижні війни на Близькому Сході – Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна Росії проти України продовжується, частково через доходи, які Кремль отримує від конфлікту на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив у telegram.

За його словами, Володимир Путін ніколи не прагнув припинити агресію і лише імітує готовність до переговорів. Ситуація на Близькому Сході, де Росія отримала значні прибутки за останні тижні, лише підсилює його впевненість у продовженні війни.

"Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну", - підкреслив президент.

Він додав, що, окрім доходів із регіону, Росії шкодять санкції США та ЄС та удари по енергетичній інфраструктурі, через що дефіцит країни у 2026 році перевищив $100 млрд. Однак надходження з Близького Сходу компенсують частину цих втрат і підтримують економічну спроможність Кремля вести війну.

Зеленський зауважив, що США повинні посилити тиск на Росію, інакше Путін не буде вести переговори добросовісно, а лише висуватиме ультиматуми Україні.

"Він лише хоче висувати ультиматуми Україні, такі як вимога вивести наші війська з нашої території. Але це не втамує його апетиту", - зазначив президент

США тимчасово зняли санкції з російської нафти

12 березня Міністерство фінансів США  видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Крім того, Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.

У Білому домі послабили санкції проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення. Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Світлана Манько