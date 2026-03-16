Россия заработала около $10 млрд за две недели войны на Ближнем Востоке – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война России против Украины продолжается, частично из-за доходов, которые Кремль получает от конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сообщил в Телеграмм.

По его словам, Владимир Путин никогда не стремился прекратить агрессию и только имитирует готовность к переговорам. Ситуация на Ближнем Востоке, где Россия получила значительную прибыль за последние недели, лишь усиливает его уверенность в продолжении войны.

"Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну", – подчеркнул президент.

Он добавил, что кроме доходов из региона России вредят санкции США и ЕС и удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего дефицит страны в 2026 году превысил $100 млрд. Однако поступления с Ближнего Востока компенсируют часть этих потерь и поддерживают экономическую способность Кремля вести войну.

Зеленский отметил, что США должны усилить давление на Россию, иначе Путин не будет вести переговоры добросовестно, а будет выдвигать ультиматумы Украине.

"Он только хочет выдвигать ультиматумы Украине, такие как требование вывести наши войска с нашей территории. Но это не утолит его аппетит", - отметил президент

США временно сняли санкции по российской нефти

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.

В Белом доме ослабили санкции против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана.

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта.

Хотя министр финансов США Скотт Бессент заверил, что режим Путина не получит значительную прибыль от этого временного ослабления. Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.