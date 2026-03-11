Запланована подія 2

Цены на газ могут резко возрасти: Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор

Shell
Фото: пресс-служба Shell

Крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа Shell объявил форс-мажор по поводу партий топлива, которые он покупает у QatarEnergy и продает клиентам по всему миру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Катар 4 марта полностью прекратил производство сжиженного газа из-за атак Ирана, а возврат к нормальным объемам производства может занять минимум месяц.

Другие покупатели СПГ с катарского завода, которым управляет TotalEnergies, а также некоторые азиатские компании, получили уведомление о форс-мажоре от Катара и сообщили своим клиентам, что не будут продавать газ, пока объекты остаются закрытыми.

Источник, близкий к TotalEnergies, заявил, что французская нефтегазовая компания не объявляла форс-мажор – термин, которым обозначают события вне контроля компании, например стихийные бедствия, обычно позволяющие избежать штрафов за невыполнение контрактов.

По данным Reuters, Shell и TotalEnergies имеют долгосрочные партнерства с QatarEnergy и являются партнерами масштабного проекта расширения Северного месторождения компании, цель увеличить мощности к 2027 году.

Напомним, 2 марта Катар прекратил производство сжиженного природного газа, а Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший отечественный нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, поскольку ответные удары Израиля и США, а также ответные меры Ирана привели к закрытию нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку.

Автор:
Ольга Сичь