Саудівська Аравія змінювати маршрути експорту нафти через конфлікт на Близькому Сході
Саудівська Аравія надала своїм довгостроковим клієнтам можливість отримувати нафту за квітневими контрактами через порт Янбу на Червоному морі, готуючись до тривалих перебоїв в Ормузькій протоці.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.
За інформацією трейдерів, які отримали дані від державної компанії Saudi Aramco, покупці, що оберуть Янбу, отримають лише частину щомісячних поставок через обмеження пропускної здатності трубопроводу. Інший варіант — отримання нафти з Перської затоки — пов’язаний з ризиком непостачання у разі подовження закриття протоки.
Aramco, найбільший у світі експортер нафти, у лютому постачала 7,2 млн барелів сирої нафти на день, перш ніж Іран фактично заблокував Ормузьку протоку.
Саудівці мають трубопровід потужністю 5 млн барелів на день, який веде до Червоного моря, хоча фактична експортна потужність у порту Янбу може бути меншою.
Основні покупці нафти Aramco — азійські країни. Через дефіцит Sinopec, найбільший китайський нафтопереробний завод, знизив ставки на 10 %, а Японія почала вивільняти нафту зі своїх стратегічних резервів.
Трейдери відзначають, що якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме, поставки через Янбу будуть реалізовуватися на умовах доставки, коли Aramco організовує транспорт, а не на звичайній основі завантаження. Наразі для клієнтів доступний лише сорт Arab Light.
Aramco нарощує обсяги через Янбу з початку війни, яка триває вже третій тиждень. Для деяких європейських нафтопереробних заводів поставки за контрактами скоротилися: один завод взагалі не отримав обсягів для квітня, іншому виділено менше, ніж замовлено.
Американські нафтові компанії можуть заробити додатково 63 мільярди доларів через війну США з Іраном, ставши одними з головних її вигодонабувачів, якщо ціни на нафту збережуться на рівні, якого вони досягли з початку конфлікту на Близькому Сході.