Саудівська Аравія подвоїла експорт нафти в обхід Ормузької протоки

Саудівська Аравія збільшила поставки сирої нафти з експортних терміналів Янбу на узбережжі Червоного моря, перенаправляючи поставки з Перської затоки та Ормузької протоки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Повідомляється,що цей крок став вимушеною реакцією на фактичне закриття Іраном Ормузької протоки наприкінці лютого, що зупинило вихід близько 15 мільйонів барелів нафти на день з Перської затоки.

Саудівська Аравія залишається однією з небагатьох країн регіону, здатних транспортувати стратегічну сировину в обхід заблокованих водних шляхів, забезпечуючи критично важливу артерію для світового енергоринку.

Трубопровід Схід-Захід

Для транспортування нафти до Червоного моря королівство задіяло 746-мильний трубопровід, що з’єднує нафтовий центр Абкаїк із портом Янбу.

Номінальна потужність цієї магістралі становить 7 мільйонів барелів на день, проте частина ресурсу спрямовується на внутрішні потреби, включаючи роботу НПЗ та опріснювальних установок.

Наразі експортні поставки з терміналів Янбу зросли до 4,4 мільйона барелів на добу, а цільовим показником є відмітка у 5 мільйонів барелів, що дозволить частково стабілізувати ситуацію на ринку.

Застряглі танкери

Попри подвоєння експорту через Червоне море за останні два тижні, ці обсяги компенсують лише половину втрачених поставок із Перської затоки.

Згідно з розрахунками Bloomberg, у заблокованій Ормузькій протоці застрягли танкери із близько 56 мільйонами барелів саудівської нафти, завантаженої ще на початку березня.

Водночас поблизу порту Янбу на завантаження очікують щонайменше 40 надвеликих танкерів. Деякі судна вимикають автоматичні сигнали місцезнаходження в Аравійському морі з міркувань безпеки, що може свідчити про ще більші реальні обсяги перевезень.

Напрямки поставок

Основні обсяги нафти, що відвантажуються з Янбу, наразі спрямовуються до Азії, зокрема до Китаю, Індії та Південної Кореї. Японські споживачі отримують сировину зі стратегічних резервів Aramco на Окінаві.

Для європейських та північноамериканських клієнтів Саудівська Аравія використовує трубопровід Сумед, який перетинає територію Єгипту в обхід Суецького каналу. Така диверсифікація маршрутів дозволяє частково пом’якшити дефіцит палива.

Нагадаємо, Саудівська Аравія надала своїм довгостроковим клієнтам можливість отримувати нафту за квітневими контрактами через порт Янбу на Червоному морі, готуючись до тривалих перебоїв в Ормузькій протоці.