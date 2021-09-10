Политика и экономика 1 час назад

Рада приняла законопроект о закупке юруслуг НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ

Документ разрешает НБУ проводить закупку юруслуг для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ

Рада приняла законопроект о закупке юруслуг НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ Рада приняла законопроект о закупке юруслуг НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины (НБУ). Он необходим для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). За законопроект в первом чтении проголосовало 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предоставляет НБУ права проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Напомним, что вчера глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить от Международного валютного фонда транш в большем объеме, чем предполагалось ранее.

В целом же благодаря деньгам от МВФ международные резервы Украины выросли до девятилетнего максимума и составили на 1 сентября 31 млрд 614,5 млн долларов (в эквиваленте). Как сообщает Национальный банк Украины, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет — больший был зафиксирован еще в апреле 2012 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта, до 8,5%
НБУ повысил учетную ставку на 0,5 пункта, до 8,5%
НБУ с октября прекращает долгосрочное рефинансирование банков
НБУ с октября прекращает долгосрочное рефинансирование банков
Глава НБУ прогнозирует увеличение размера транша от МВФ
Глава НБУ прогнозирует увеличение размера транша от МВФ
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В США грозятся перестать печатать доллары: какими могут быть последствия для гривни

  3. Алексей Любченко решил усилить давление на бизнес и граждан осенью — СМИ

  4. Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

  5. В Украине заработало еще 20 камер фиксации нарушений ПДД, из них шесть в Харькове (КАРТА)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...