Рада приняла законопроект о закупке юруслуг НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины (НБУ). Он необходим для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). За законопроект в первом чтении проголосовало 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предоставляет НБУ права проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.

Напомним, что вчера глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить от Международного валютного фонда транш в большем объеме, чем предполагалось ранее.

В целом же благодаря деньгам от МВФ международные резервы Украины выросли до девятилетнего максимума и составили на 1 сентября 31 млрд 614,5 млн долларов (в эквиваленте). Как сообщает Национальный банк Украины, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет — больший был зафиксирован еще в апреле 2012 года.







