Международные резервы Украины благодаря деньгам от МВФ выросли до девятилетнего максимума

Международные резервы Украины по предварительным данным на 1 сентября составили 31 млрд 614,5 млн долларов (в эквиваленте). Как сообщает Национальный банк Украины, такой объем резервов является рекордным за последние девять лет — больший был зафиксирован еще в апреле 2012 года.

В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1 млрд 928,2 млн специальных прав заимствований в пределах общего распределения от Международного валютного фонда.

Кроме того, динамику резервов в течение августа определяли операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Так, большую часть августа предложение валюты на рынке преобладало над спросом, что позволило регулятору купить 368,8 млн долларов.

В то же время в августе регулятор продал 20,5 млн долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. Таким образом, в целом по итогам месяца чистая покупка валюты Нацбанком на валютном рынке составляла 348,3 млн долларов.

Помимо этого, Украина получила 8,8 млн долларов (в эквиваленте) валютных поступлений в пользу правительства. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188 млн долларов, из которых 33,7 млн — на обслуживание облигаций внешнего займа, 18,2 млн — на погашение и обслуживание облигаций внутреннего займа, а остальные средства — на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долларов (в эквиваленте).

В свою очередь в результате переоценки финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют их стоимость уменьшилась на 31,6 млн долларов. Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что МВФ выделил Украине 1,9 млрд СПЗ, что эквивалентно около 2,7 млрд долларов. Совет директоров МВФ еще 2 августа решил распределить около 456 млрд СПЗ ($650 млрд) между странами-участницами, чтобы облегчить выход мировой экономики из "худшей рецессии со времен Великой депрессии". Это самое большое распределение средств в истории фонда. Члены МВФ получат свою долю пропорционально своим нынешним квотам в нем.