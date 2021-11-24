В Украине появился наиболее заразный вариант штамма коронавируса "Дельта"

В Днепре выявили штамм "Дельта" AY.4.2 — этот вариант ранее не фиксировался в Украине, сообщает пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики.

"Впервые на Украине зафиксировано появление штамма "Дельта" AY.4.2 - в городе Днепр. Этот вариант "Дельты" британские ученые считают наиболее контагиозным (заразным — Delo.ua) из всех вариантов вируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что индийский штамм "Дельта" и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень заражения, по сравнению и с уханьским штаммом, и с британским "Альфа".

Штамм "Дельта" AY.4.2 впервые зафиксировали в Великобритании летом 2021 года. По утверждению директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может быть самым заразным штаммом Covid-19 с начала пандемии. На новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в Великобритании.

По словам Баллу, пока вирусологи наблюдают за развитием нового штамма, а ситуация остается контролируемой. При этом ученый Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт отметил, что рост выявленных случаев Covid 19 в Великобритании связан не с новым штаммом, а с пренебрежением к мерам безопасности.

А в середине 2021 года новый штамм коронавирус выявили в ЮАР. Он получил название C.1.2, был идентифицирован вирусологами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По мнению ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам.

Причем группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Новый штамм уже проник в Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

В Украине также продолжается борьба с пандемией. Кабинет министров одобрил закупку двух препаратов от коронавирусной болезни — молнупиравира и PF-07321332/ритонавир — в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или Европейском Союзе.