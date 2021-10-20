Общество 1 час назад

Более заразный, чем "Дельта": в Великобритании выявили новый штамм COVID-19

На новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в стране

В Великобритании выявили новый штамм COVID-19 В Великобритании выявили новый штамм COVID-19
В Великобритании выявили новый штамм COVID-19

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% заразнее распространенного в мире штамма "Дельта".

Об этом сообщает ВВС.

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По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может быть самым заразным штаммом COVID-19 с начала пандемии. При этом он отмечает, что этот штамм распространился только в Великобритании.

На новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса в стране. По словам Баллу, пока вирусологи наблюдают за развитием нового штамма, а ситуация остается контролируемой.

Ученый Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт отметил, что рост выявленных случаев COVID-19 в стране связан не с новым штаммом, а с пренебрежением к мерам безопасности.

Наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 по-прежнему остается вакцинация, считают ученые.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта", который набирает все большие обороты в мире, а также другие мутации COVID-19 вызвали у медиков опасения относительно большей опасности для детей.

Недавно немецкая компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на одобрение этого препарата для детей от 5 до 12 лет.

Также бедные страны получат таблетки от COVID по низкой цене от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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