Вакцина от COVID-19 для детей 5-12 лет прошла ключевые испытания

Немецкая компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на одобрение этого препарата для детей от 5 до 12 лет.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, пишет Апостроф.

"Компании Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что представили данные в Европейское агентство лекарственных средств, на основании которых возможна вакцинация детей в возрасте от 5 до 12 лет препаратом Comirnaty (...) на территории Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Основанием для обращения в ЕМА стали данные фазы 2/3 клинического исследования, в котором приняли участие 2 268 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

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Участники исследования получили две дозы препарата с интервалом в 21 день. По прошествии месяца после введения второго укола Comirnaty у вакцинированных зафиксирован сильный иммунный ответ.

Также в документе отмечена хорошая переносимость препарата у детей.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят прививать от Covid-19 уже всех детей от 12 лет вакциной от Pfizer.

Напомним, что 17 июля Минздрав утвердил рекомендацию НТГЭИ о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer в ряде случаев, в том числе при риске тяжелого течения болезни и осложнений, однако о всех детях речь не шла.

Отметим, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc / BioNTech снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после введения второй дозы.