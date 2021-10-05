Эффективность Pfizer против COVID-19 падает вдвое через полгода — исследование

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc / BioNTech снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после введения второй дозы. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на медицинский журнал Lancet.

К такому выводу пришли исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть здравоохранения. — Ред.). Они изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года, когда вакцина впервые стала доступной, по август 2021 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой — 90% — в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного варианта "Дельта".

Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами.

4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, в конце сентября Pfizer / BioNTech передали в контролирующие органы данные о применении вакцины против COVID-19 для детей. Производители лекарств заявили, что их испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет.

Отметим, среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech: на сегодня украинцы получили уже 4,5 млн его доз, что составляет 37,4% от общего количества (12,97 млн).

По состоянию на конец сентября на балансе Министерства здравоохранения остается еще около 7 млн доз CoronaVac, а запасы Moderna почти исчерпаны. Отметим при этом, что препарат CoronaVac по-прежнему не сертифицирован в Европейском Союзе.

Напомним, видеохостинг YouTube расширил свою политику борьбы с медицинской дезинформацией и теперь будет удалять контент, который распространяет дезинформацию о вакцинах, их эффективности и ингредиентах.