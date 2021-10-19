Бедные страны получат таблетки от COVID по низкой цене, — ВОЗ

После того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла провести желаемые поставки вакцин от коронавируса в бедные страны, организация решила обеспечить их тестами и таблетками для заболевших по низкой цене.

Об этом говорится в документе инициативы АСТА (организована ВОЗ и партнерами для борьбы с COVID-19), пишет Reuters.

Документ пока представлен в черновом варианте. Как уточняет агентство, он относится к программе, которая направлена на организацию справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19. В числе шагов, которые предлагает АСТА, — сделать так, чтобы пациенты с легким или средней тяжести течением COVID-19 могли получить антивирусные препараты по цене всего $10 за курс.

В документе ACTА прямо не говорится, какие лекарства будут использованы, указано, что инициатива хочет заключить к концу ноября сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата".

Предполагается, что речь идет о молнупиравире производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics. Это экспериментальный препарат в виде таблеток, который может стать первым широко доступным лекарством от СOVID-19. Разработчики заявляют, что он на 50% сокращает число госпитализаций среди пациентов с COVID-19 из групп риска, а также значительно снижает смертность.

До сих пор у врачей практически не было лекарств, направленных непосредственно против коронавируса, а те, что есть (ремдесивир и всевозможные моноклональные антитела) вводят внутривенно. В начале октября разработчик объявил об успешном завершении клинических испытаний. Регулятор США пока не одобрил препарат к использованию.

На первых порах АСТА хочет закупить столько лекарства, чтобы хватило провести до 28 млн курсов в течение следующего года. АСТА планирует закупить 4,3 млн курсов перепрофилированных таблеток для лечения критических пациентов по цене $28 долларов за курс, говорится в документе, без указания какого-либо конкретного препарата.

Помимо лекарств АСТА намерена увеличить поставки тестов на определение коронавируса. В бедных странах, передает Reuters, ежедневно проводится в среднем около 50 тестов на 100 тыс. человек по сравнению с 750 тестами в более богатых странах. ACTА хочет довести количество тестов минимум до 100 тестов на 100 тыс. человек. В основном будут закупать экспресс-тесты на антигены по цене около $3.

Напомним, "Укрзализныця" обратилась к более 20 украинским лабораториям с предложением организовать на крупнейших вокзалах страны пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.