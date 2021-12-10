Netflix запустил новое медиа Tudum с анонсами премьер, эксклюзивными интервью и видео со съемок

Крупнейший стриминговый сервис Netflix запустил сайт-приложение Tudum, где будет рассказывать о проанонсированных премьерах, размещать эксклюзивные интервью со звездными режиссерами и актерами, репортажи со съемок, а также обещает бонусы самым активным фанатам.

С этого дня зрители смогут заглянуть за кулисы кинопроектов, которые намерен показать Netflix, на новом сайте-приложении стриминг-сервиса. Там будут публиковать материалы о новых фильмах и сериалах, интервью и видео со съемок.

Новое медиа называли Tudum не случайно: это звук, который сопровождает заставку Netflix, появляющуюся при запуске всех проектов платформы.

"Встречайте Tudum — ваш пропуск за кулисы, который позволит больше узнать о любимых фильмах, сериалах Netflix и их звездах. Пока мы только запустились, но вас ждут эксклюзивные интервью, видео со съемок и многие другие бонусы", — сообщается в Twitter сервиса.

Название Tudum также носит глобальный виртуальный фестиваль, который Netflix провел для своих фанатов в сентябре. Были показаны самые ожидаемые проекты, которые презентовали занятые в них звезды: второй сезон "Ведьмака", четвертый сезон "Очень странных дел", мультсериал "Аркейн" (создан по вселенной игры League of Legends).

"Netflix — это часть культурного духа времени, и я рада, что в своей работе могу поддерживать отношения с фанатами по всему миру через их любимые фильмы и сериалы". Бозома Сент Джон. директор по маркетингу Netflix

Задачи нового ресурса — подогревать интерес фанатов к кинопроектам, давать им новые темы для разговора о любимых сериалах и фильмах. Пользователи могут задать вопрос и получить ответ. Например, спросить, как долго живут ведьмаки, где купить спортивный костюм из "Игры в кальмара" или как сделать ожерелье из сериала "Внешние отмели". Благодаря такому контенту киноистории станут частью их жизни.

Из актуальной информации, размещенной на сайте, анонсы всех новых выпусков сериалов и фильмов в декабре 2021 года.

Подписчики Netflix смогут смотреть Tudum со своего аккаунта Netflix, а при подборе контента будут учитывать их предпочтения.

Пока запущена версия на английском языке, но постепенно будут добавлять и другие.