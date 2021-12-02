Netflix обошел по объему аудитории своих главных конкурентов, — провайдер

После снижения цены на подписку Netflix в Украине стриминговый сервис обошел по объему аудитории такие популярные украинские сервисы, как Megogo, Sweet.tv, oll.tv.

Об этом сообщил генеральный директор провайдера Мариан Ивасюк.

Он опубликовал графики, на которых видно, что показатели Netflix приближаются к 140 тысячам уникальных пользователей в месяц. При этом у Megogo, который можно считать главным конкурентом американской компании, за этот период 50 тысяч.

Напомним, с недавнего времени сервис предлагает украинским пользователям базовый тариф 4,99 евро (кстати, подписка на Apple TV обойдется точно в такую же сумму, только в долларах). Ранее цена минималки Netflix составляла 7,99 евро.

При этом владелец и директор независимого рейтингового агентства BigDataUa, в прошлом президент компании «Воля», Сергей Бойко ранее отмечал, что, по его оценке, у Netflix уже около 100 тысяч регулярных подписок. Кроме того, еще около 20 тысяч периодических, на 1-3 месяца. Как предполагает эксперт, цель по регулярным подписчикам – 200 тысяч.

Однако эти цифры не сравнимы с показателем некоторых пиратских сайтов. Самые популярные из них показывают цифры в 17, 25 и даже 90 миллионов визитов в месяц.