Netflix быстро растет в Украине и снижает цены

Новость о том, что Netflix в Украине снижает расценки, с большим интересом встретило огромное количество украинских зрителей. У этого видеосервиса в нашей стране образовалась немалая армия поклонников: уже около 100 тысяч регулярных подписок и около 20 тысяч периодических.

Об этом пишет dev.ua.

Издание поинтересовалось у владельца и директора независимого рейтингового агентства BigDataUa, в прошлом президента компании «Воля» Сергея Бойко, сколько у американского сервиса в Украине уже насчитывается подписчиков.

По его оценке, у Netflix уже около 100 тысяч регулярных подписок. Кроме того, еще около 20 тысяч периодические — на 1-3 месяца. При этом, как предполагает эксперт, цель по регулярным — 200 тысяч.

Вероятно, с целью набора новых клиентов Netflix и пошел на очень заметное снижение цен. С недавнего времени сервис предлагает украинским пользователям базовый тариф за 4,99 евро (кстати, подписка на Apple TV обойдется ровно в такую же сумму, только в долларах). Ранее стоимость минималки Netflix составляла 7,99 евро.

4,99 евро — это 150 грн. Правда, фильмы и сериалы в HD-качестве обойдутся дороже — 7,49 евро (230 грн). Хотя цена на него тоже была снижена.

По большому счету, подписка на Netflix стала сравнима со стоимостью подписки на MEGOGO — самый массовый украинский онлайн-кинотеатр. Оптимальный пакет, куда входят фильмы, в том числе Disney, Paramount+, обойдется в 199 грн на месяц. В нее же входит и пакет телеканалов Viasat, что отличает MEGOGO от Netflix. Но явный плюс последнего — мобильные игры в подписке.

У MEGOGO есть пакет и подешевле — Базовый, 99 грн в месяц за собственную коллекцию фильмов. Но без премиальных. А чтобы совсем шикануть (фильмы+каналы+матчи ЛЧ и ЛЕ), нужно раскошелиться на 299 грн в месяц. Примерно за столько же (9,99 Евро/мес) сейчас можно купить в Украине и премиальную подписку Netflix. Хотя от среднего ценового пакета его будет отличать лишь доступность UHD и большее количество устройств.

Забавно, что премиум-пакет онлайн-сервиса Volia TV тоже сейчас стоит 299 грн. За это зритель получит футбол ЛЕ и ЛЧ, телеканалы и фильмы от Disney, Pixar, Dreamworks, Universal Pictures и прочих студий.

Таким образом, крупнейшие медиасервисы, доступные в Украине, играют в ценовые игры примерно по одним и тем же правилам.

Если бы не одно большое исключение — пираты. Несмотря на все декларации властей, пока пиратские сервисы кажутся неискоренимыми. На месте тех, которые закрывают, вскоре появляются другие.

Так, например, пиратский сервис Rezka.ag входит в десятку самых популярных сайтов Украины. Ежемесячно, согласно статистике SimilarWeb, его посещают 90 млн раз. На сервисе не стесняются рекламироваться такие легальные компании, как Favbet, SlotsCity. Иными словами, они платят за размещение рекламы на площадке, где показывают неавторизированный контент, права на который с большой вероятностью принадлежат кому-то другому.

Помимо Rezka.ag есть еще Filmix (25 млн визитов), Kinokrag (17 млн визитов), kinogo.zone (20 млн).

Отметим, в начале ноября Netflix открыл загрузку собственных игр в Google App Store для своих подписчиков на устройствах Android. Таким образом компания стремится создать библиотеку, в которой будет все: от игр до увлекательных сюжетов. Для доступа к библиотеке нужна подписка на Netflix.