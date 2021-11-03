Lifestyle 1 час назад

Netflix с 3 ноября запускает игровой раздел для пользователей во всем мире

В стриминговом сервисе обещают, что подписчики не увидят никакой рекламы и им не придется платить никаких дополнительных платежей

Фото: Netflix Фото: Netflix
Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix в среду, 3 ноября, откроет загрузку собственных игр в Google App Store для своих подписчиков на устройствах Android во всем мире.

"Мы стремимся создать библиотеку, в которой каждый найдет что-то по душе: от простых казуальных игр до увлекательных сюжетов, которые помогут проникнуть в любимые истории. Мы только приступаем к невероятным игровым возможностям и очень хотим, чтобы вы к нам присоединились", — отметил в официальном блоге компании вице-президент компании по разработке игр Майк Верду.

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Для доступа к библиотеке нужна подписка на Netflix. При этом на стриминге обещают, что никакой рекламы, дополнительных платежей или покупок в приложении быть не должно После входа в профиль сервиса подписчики на Android увидят специальный раздел с играми и соответствующую вкладку, где можно будет скачать любую игру.

Список доступных игр: "Странные дела: 1984 (BonusXP)", "Странные дела 3: Игра (BonusXP)", Мяч в кольцо (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo и Rogue Games), Баланс (Frosty Pop). Однако библиотеку обещают расширить. Доступны игры на многих языках, но автоматически устанавливается язык, выбранный в качестве желаемого в профиле Netflix. Если язык конкретной страны еще не доступен, будет использоваться английский.

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"Мы понимаем, насколько важна для родителей безопасность детей. Вот почему эти игры недоступны в детских профилях. Если вы установили PIN-код, чтобы дети не имели доступа к профилям для взрослых, его также нужно будет ввести, чтобы войти в Netflix и запустить игру на устройстве", — говорится в сообщении компании.

Напомним, аудитория стримингового сервиса Netflix за третий квартал выросла на 4,38 миллиона человек, достигнув показателя в 214 миллионов по всему миру. Таким образом компания превзошла показатели и собственных прогнозов, и аналитиков с Уолл-стрит.

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