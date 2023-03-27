Зеленського просять заборонити TikTok в Україні: які аргументи

На сайті президента з'явилася електронна петиція із закликом заборонити додаток TikTok на території України, оскільки через нього "йде багато пропаганди".

Відповідна петиція №22/185206-еп "Заборона Tik-Tok в Україні" зареєстрована на сайті глави держави.

Автором петиції є Карасьова Наталія Мирославівна.

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Tik-Tok, пропоную закрити його повністю ,хоча б на період війни в Україні", - йдеться в петиції.

Наразі петиція зібрала вже більше 3000 голосів, а збір підписів триватиме ще 90 днів.

Якщо петиція набера 25 000 підписів, її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою.

Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

У США можуть повністю заборонити цей додаток. Американські сенатори представили вже відповідний законопроєкт, а в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.